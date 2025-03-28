Жеваго и железная руда: как бизнесмен контролирует стратегические ресурсы Украины (видео)

Железная руда, политика и уголовные дела: кто такой Константин Жеваго.

Константин Жеваго, украинский бизнесмен и миллиардер, подвергся санкциям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Жеваго является совладельцем металлургической группы Ferrexpo, контролирующей Полтавский, Гривский и Билановский горнообогатительные комбинаты. У этих предприятий есть специальные разрешения на добычу железной руды в Украине.

Об этом говорится в свежем расследовании Bihus под названием "Олигархи, беглецы и подозреваемые: кто контролирует стратегические ресурсы Украины". Кроме того, Жеваго стал фигурантом ряда уголовных дел, связанных с растратами, уклонением от налогов и возможным сотрудничеством с Россией.

Санкции СНБО и их последствия

Жеваго стал одним из украинских олигархов, против которых СНБО ввел персональные санкции. Они предполагают:

Блокировку активов;

Лишение государственных наград;

Ограничение торговли;

Запрет на вывод капитала за пределы Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение было принято в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности. Сам бизнесмен назвал санкции безосновательными и незаконными. Официальных объяснений по поводу их введения пока не было.

Жеваго и добыча железной руды

Олигарх является совладельцем металлургической группы Ferrexpo, контролирующей Полтавский, Гривский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. У этих предприятий есть специальные разрешения на добычу железной руды, стратегического ресурса для промышленности Украины.

Украина занимает 5 место в мире по запасам железной руды, что делает этот сектор чрезвычайно важным для экономики страны. По данным расследования Bihus.Info, значительная часть добычи сосредоточена в руках нескольких крупных игроков, в том числе и компании Жеваго.

В марте 2025 года его доля в Полтавском ГОКе была передана Агентству по розыску и управлению активами (АРМА), а имущество арестовано.

В 2022 году Жеваго был задержан во французском Куршевеле по запросу Украины, однако Франция отказала в его экстрадиции. Бизнесмен внес залог в 1 миллион евро, после чего был уволен, но обязан оставаться во Франции.

Константин Жеваго – что еще о нем известно

Жеваго – не только бизнесмен, но и бывший депутат. Его политическая карьера началась еще в 1998 году, когда впервые стал народным депутатом Украины. В разные годы он избирался в парламент как самовыдвиженец или от Блока Юлии Тимошенко:

1998-2019 – пять каденций в Верховной Раде.

– пять каденций в Верховной Раде. 2014-2019 – депутат 8 созыва, член Комитета по правовой политике и правосудию.

– депутат 8 созыва, член Комитета по правовой политике и правосудию. 2019 – баллотировался в 9-м созыве, но проиграл.

Несмотря на проблемы с законом, Жеваго остается одним из самых богатых украинцев. В 2021 году его состояние оценивалось в 2,4 млрд долларов. В 2025 году Forbes отметил, что после санкций его состояние сократилось до 1,5 млрд долларов.

Кроме горнодобывающей отрасли, он является владельцем активно финансирующего футбольного клуба "Ворскла" (Полтава).

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