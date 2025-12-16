Империя на бумаге: какие известные банкиры и предприниматели пользуются этой схемой в Украине

"Телеграф" исследовал фирмы и выяснил, какие бизнес-группы стояли за ними раньше

В Украине существует схема с использованием фиктивных директоров – на одного из таких, юношу Евгения Растовского из Бердичевского района оформлены 360 компаний. Среди них есть те, которые связаны с большим бизнесом.

Как работает схема с фиктивными владельцами и директорами

Компанию юридически оформляют на подставное лицо, которое формально числится директором и владельцем, но фактически не руководит бизнесом и не принимает решений. За небольшое вознаграждение такой человек предоставляет свои документы, подписывает регистрационные бумаги у нотариуса или через регистратора и вносится в госреестры, часто сразу как руководитель, владелец и бухгалтер, после чего реальные организаторы исчезают из официальных документов, а в случае проверок, долгов или уголовных производств ответственность формально ложится именно на подставное лицо. Обычно это организуют не владельцы, а корпоративные юристы.

ООО "Гранд Спорт"

С 13 октября 2023 года компания принадлежит Евгению Растовскому. Предыдущий владелец — Дмитрий Мельник. Он является соучредителем таких компаний как АО "ЗНИКИФ "Аванпост", ООО "Аудиторская фирма "Олдбридж". Сферы деятельности – финансовые услуги, недвижимость, транспорт, производство металлоконструкций и т.д.

ООО "Натура Фудс"

В этой компании Ростовский назначен директором. В настоящее время ООО "Натура Фудс" оформлено на британскую компанию, а предыдущие владельцы — Лариса Гацик и Андрей Карбовничий. Известно, что они – бизнес-партнеры. Сфера деятельности – производство продуктов, в частности плодоовощной консервации. Среди активов ООО "Консервный завод "Консерватория", ООО "Консерватория-Агро", ООО "Натура Продукт", ООО "Натура Базис" и т.д.

ООО "Леррой Компаниз"

ООО "Леррой Компаниз" принадлежит Растовскому с августа 2023 года. Предыдущее название компании — "Ринтех". Интересно, что компания принадлежала Оксане Левиной. Женщина — бывшая жена депутата Киевского горсовета VIII созыва Владимира Левина. В октябре 2022 года Левин стал директором "Укрбуда", не имея предыдущего релевантного опыта. Сфера деятельности компании Левиной: финансы, строительство, недвижимость. Это несколько инвестиционных фондов, компании по управлению активами и т.д.

