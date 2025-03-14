Столовая Верховной Рады закупила красную икру и морепродукты почти на 100 тысяч гривен (тендер)

Кроме икры, заказали крабовые палочки и сардины.

Столовая Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины закупила лососевую икру, крабовые палочки и сардины. Общая сумма контракта составила 96,9 тысяч гривен.

Соответствующий тендер был объявлен на платформе Prozorro. Договор на поставку был заключен 25 февраля 2025 года.

Поставщиком выступает ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАМАР ЛТД". Продукция должна быть доставлена до 31 декабря 2025 года по адресу Киев, ул. Садовая, 3А.

В список закупок входит:

икра лососевых пород рыбы – 170 штук,

– 170 штук, крабовые палочки – 150 штук,

– 150 штук, сардина в масле – 60 штук.

Заказчиком выступило Государственное коммерческое предприятие "Столовая Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины". Контракт завершен, документы о его исполнении обнародованы в системе Prozorro.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в разгар войны в Киевской области хотят потратить сотни миллионов на детский сад. Речь идет о строительстве по улице Остромирской. Ожидаемая стоимость заказа составляет 144789041 грн. Сад должен быть рассчитан на 140 мест.