Подарок от Шмыгаля? Кабмин потратил на именные сувениры почти 700 тыс. грн: что закупили

На эту сумму правительство заказало сувенирные наручные часы

В Кабинете министров потратили около 700 тыс. гривен на подарки "От премьер-министра Украины". На эту сумму правительство закупило сувенирные наручные часы.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro. Согласно информации, Кабмин заказал 296 кварцевых наручных часов у ООО "Киевский часовой завод".

Договор с производителем был заключен Хозяйственно-финансовым департаментом Секретариата КМУ еще в течение февраля-апреля. На каждом экземпляре, согласно договоренностям, будет надпись "От премьер-министра Украины".

В частности, правительство купило 200 наручных мужских часов "ТІМЕ-R" 319-613 по 2460 гривен за единицу. Также заказано 96 наручных женских часов "ТІМЕ-R" 460-623 по 2130 гривен за каждый.

Мужские часы, согласно договору, должны быть в темно-синих, а для женщин – в темно-красных подарочных футлярах.

Кроме надписи "От премьер-министра Украины" с указанием имени и фамилии чиновника, с обеих сторон часов должен быть размещен государственный герб.

Справка

Киевский часовой завод был основан в 1997 году, предприятие занимается серийным производством часов.

В ноябре 2002 года завод приступил к изготовлению наручных часов под торговой маркой Kleynod.

Конечным бенефициаром ООО "Киевский часовой завод" Алексей Золотарев.

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