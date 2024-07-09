Подарок от Шмыгаля? Кабмин потратил на именные сувениры почти 700 тыс. грн: что закупили
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На эту сумму правительство заказало сувенирные наручные часы
В Кабинете министров потратили около 700 тыс. гривен на подарки "От премьер-министра Украины". На эту сумму правительство закупило сувенирные наручные часы.
Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro. Согласно информации, Кабмин заказал 296 кварцевых наручных часов у ООО "Киевский часовой завод".
Договор с производителем был заключен Хозяйственно-финансовым департаментом Секретариата КМУ еще в течение февраля-апреля. На каждом экземпляре, согласно договоренностям, будет надпись "От премьер-министра Украины".
В частности, правительство купило 200 наручных мужских часов "ТІМЕ-R" 319-613 по 2460 гривен за единицу. Также заказано 96 наручных женских часов "ТІМЕ-R" 460-623 по 2130 гривен за каждый.
Мужские часы, согласно договору, должны быть в темно-синих, а для женщин – в темно-красных подарочных футлярах.
Кроме надписи "От премьер-министра Украины" с указанием имени и фамилии чиновника, с обеих сторон часов должен быть размещен государственный герб.
Справка
Киевский часовой завод был основан в 1997 году, предприятие занимается серийным производством часов.
В ноябре 2002 года завод приступил к изготовлению наручных часов под торговой маркой Kleynod.
Конечным бенефициаром ООО "Киевский часовой завод" Алексей Золотарев.
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