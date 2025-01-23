В оккупированном Угледаре власти закупили сувениров на кругленькую сумму (тендер)

По какому поводу и кого собрались награждать — неизвестно

Власти оккупированного села под Мариуполем купили MacBook за 70 тысяч гривен, а Угледарский городской отдел культуры и туризма заключил контракт на изготовление сувенирной продукции на 13 900 гривен. Город Угледар Донецкой области был захвачен россиянами в октябре 2024 года.

Соответствующая информация была опубликована в электронной системе государственных закупок Prozorro. Тендер был завершен, определен победитель, который до 22 декабря должен был поставить 434 сувенира, среди них: герб, писанка, сердце, ангел, медали, кружочки, салфетница и шкатулка. Указано, что они предназначены для награждения на праздничных мероприятиях.

Местом доставки указан город Днепр. Органы власти оккупированных территорий Украины продолжают действовать, однако они базируются на свободных территориях. По какому поводу и кого собрался награждать Угледарский городской отдел культуры и туризма — неизвестно.

Как рассказывал "Телеграф", тернопольское коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" решило приобрести элитные смартфоны за бюджетные средства. На третий год полномасштабной войны КП объявило тендер на покупку четырех телефонов. Там планируют потратить практически 41 тысячу гривен на приобретение трех смартфонов Samsung Galaxy A05 4/64 Black и одного смартфона Apple iPhone 13 128Gb исключительно красного цвета.