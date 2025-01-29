Только похожа на военную: депутат горсовета закупил некачественную одежду для ВСУ, чтобы подзаработать (фото)

Подозреваемым грозит немалый срок

ГБР сообщило о подозрении депутату горсовета в Кировоградской области в организации закупки некачественной одежды для военных. Таким образом он хотел "подзаработать" на защитниках.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По данным правоохранителей, депутат по совместительству был собственником и директором одного из предприятий.

"Узнав, что в Херсонской области планируется ряд закупок одежды для обеспечения потребностей бойцов, решил на них "подработать", — говорится в сообщении.

Для этого фигурант привлек знакомого, назначенного директором в другом подконтрольном предприятии, и бухгалтера этой коммерческой структуры.

"Дельцы закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально походил на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб более чем на 21 млн грн.

По данным издания "Суспільне", которое ссылается на спикера территориального управления ГБР, депутату, его сообщнику и бухгалтеру сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы по:

части 3 статьи 28 Уголовного кодекса Украины;

части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины;

части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Украины;

частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное предусмотренное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Также решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечении возмещения нанесенного государству ущерба", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГБР задержало депутата Львовского облсовета и его подельника на крупной взятке.