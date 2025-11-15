Более двух веков называлось в честь россиян. Какое имя получил большой город Украины

Он должен был стать "южной столицей" Российской империи

Украинский город Днепр длительное время носил имена российских деятелей и лидеров. Только с 2016 года Днепропетровск официально стал Днепром.

"Телеграф" расскажет, как этот город назывался раньше и сколько раз его переименовывали. Отметим, что город буквально стоит на одноименной реке, называемой главной водной артерией Украины.

Как раньше назывался Днепр

В 1776 году город был назван Екатеринославом в честь российской императрицы Екатерины II. Тогда город был основан как центр Новороссии. Планировалось, что Екатеринослав станет "южной столицей" Российской империи.

Старое фото Днепра

Уже в 1791 году город переименовали в Новороссийский по желанию императора Павла I. Однако после получения императорского трона Александром I, внуком Екатерины II, в 1801 году городу вернули старое название — Екатеринослав.

С 1918 года город был переименован в Сичеслав. Этому способствовала украинская революция 1917-1921 годов. Однако Российская империя не признавала этого названия.

Как раньше выглядел Днепр

В 1926 году Екатеринослав был переименован в Днепропетровск. Название было дано в честь деятеля коммунистической партии местного происхождения Григория Ивановича Петровского и реки Днепр.

Дом возле оперного театра Днепра

Однако, уже в 2016 году Днепропетровск стал Днепром в рамках процесса декоммунизации. Новое название было выбрано ввиду того, что местные жители уже и называли свой город Днепр и не желали, чтобы он имел что-то общее с соорганизатором Голодомора Петровским.

Таким образом, Днепр носил имена российских правителей и деятелей более 240 лет, и только 9 лет он имеет украинское название.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть город, который назывался в честь всесоюзного алкоголика, сейчас он оккупирован.