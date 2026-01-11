Второй блэкаут за неделю: Запорожье и Днепр снова оказались без света, что известно

Специалисты продолжают устранять неполадки

В ночь на 11 января часть Днепропетровской и Запорожской областей вновь были обесточены, второй раз за неделю. Однако решить проблему удалось в максимально быстрые сроки.

Что нужно знать:

Все больницы работали в штатном режиме после аварии

В Запорожской и Днепропетровской областях зафиксированы опасные скачки напряжения

В Хортицком районе Запорожья возобновление электроснабжения еще продолжается

Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водоснабжением.

Спустя всего чуть большее часа Федоров рассказал о возобновлении электроснабжения в области. Прежде всего были запитаны объекты критической инфраструктуры.

"В Хортицком районе Запорожья возобновление электроснабжения еще продолжается. Все службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям", — отметил он.

После аварии на объекте инфраструктуры в регионе зафиксированы опасные скачки напряжения — от 50 до 270 В. Об этом пишут в социальных сетях.

В Днепре электроснабжение также удалось восстановить быстро. Но местные жители говорили о слишком высоком напряжении сразу после подачи электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят улицы Днепра во время блэкаута. Город будто притаился, людей почти не видно.