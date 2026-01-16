Как приготовить еду без света и газа с помощью предмета, который есть на каждой кухне (видео)

Света сейчас нет большую часть суток

Из-за последствий российских атак в Украине действуют жесткие ограничения электроснабжения. В квартирах и домах без газа, это означает, что электроплиты не работают и приготовить горячую еду или напитки нет возможности, на помощь приходят подручные средства.

На Facebook-странице All Recetas показали, как сделать импровизированную "печку". На таком "приспособлении" можно пожарить яичницу, разогреть еду или напитки.

Для этого способа нужны только свечи и терка для овощей, которая есть на каждой кухне. Важно, чтобы сверху не было ручки, чтобы можно было разместить посуду.

Надо взять тарелку и разместить на ней три длинных свечи. Их нужно поместить внутрь терки, а сверху поставить сковороду или металлическую кружку с чаем.

Как можно увидеть на видео, свечи довольно сильно разогрели сковороду и яйца поджарились. Используя альтернативные способы приготовления или разогрева пищи, важно неукоснительно соблюдать технику безопасности. Такие "устройства" нельзя оставлять без присмотра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о методе "пассивной" варки круп, который может выручить при отключениях света. Потребуется термос.