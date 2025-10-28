Так точно не замерзнете: как сделать трендовое "ленивое гнездышко" в кровати

Легкий лайфхак для тех, кто мерзнет ночью.

Несмотря на обещания властей начать отопительный сезон, в квартирах большинства украинцев до сих пор достаточно прохладно. Для того чтобы не замерзнуть ночью или во время отдыха можно воспользоваться лайфхаком, построив настоящее гнездо в постели. А чтобы оно не распадалось, есть особый секрет.

Строить "гнездо" нужно из простыни на резинке. В сети такое "гнездо" называют Nest bed или Potato bed. "Телеграф" расскажет, как его сделать пошагово.

Первоначально нужно перевернуть простыню на резинке отверстием кверху. Второй шаг – укрепить стенки подушками.

Как сделать "картофельную кровать" или "гнездо"

Следующим шагом нужно утеплить "пол" гнезда – положить туда одеяло. Чтобы стены были более надежными, их также обкладывают одеялами. Последний шаг – добавить уют любимыми игрушками и тому подобное.

Надо добавить одеяла

В таком "гнездышке" будет уютно, а сквозняки не страшны. Отметим, что даже с началом отопительного сезона есть те области и города, где россияне повредили энергетику и сети. Подача отопления может быть нестабильной, так что лайфхак по утеплению пространства может стать очень полезным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом и неочевидном решении проблемы, как мыть руки или посуду, когда света нет. Делать это из таза неудобно, так что можно воспользоваться особым "имитатором крана".