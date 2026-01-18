В Украине есть село с названием того, что у украинцев давно заканчивается. Там россияне уничтожили 600-летний дуб (фото)

На территории села были уникальные природные достопримечательности

Полномасштабная война стала настоящим испытанием для каждого из нас, ежедневно проверяя нашу выдержку. И пока мы шутим, что запасы нашего покоя исчерпаны, на карте Украины уже более двух веков существует населенный пункт, название которого сегодня звучит как никогда символично.

Село Терпенье расположено в Мелитопольском районе Запорожской области. Это место с богатой историей основано еще в 1802 году (по другим данным еще в 1795-м). Свое необычное название поселение получило не случайно – оно тесно связано с религиозной группой духоборов (последователями ортодоксального православного учения), которые были сюда принудительно переселены из России, а точнее – из Тамбовской и Воронежской губерний.

История и происхождение названия

Название "Терпенье" было избрано в память о "святом терпении" основателей, которые подвергались преследованиям за свои убеждения до того, как устроились в украинских степях. В течение двух веков село было известно своими уникальными целебными источниками и памяткой природы — огромным 600-летним дубом, который стал символом несокрушимости края.

На окраине села также расположена уникальная природная достопримечательность – Каменная Могила, представляющая собой скопление огромных песчаниковых глыб. С давних пор люди использовали это место как святилище. На его основе создан одноименный историко-археологический заповедник.

Россияне уничтожают природные памятки

К сожалению, сегодня этот край переживает трудные времена. В настоящее время село Терпенье временно оккупировано российскими войсками. Оно расположено всего в 15 километрах от Мелитополя, находясь под контролем захватчиков с первых недель великой войны.

Фото: DeepStateMAP

В феврале 2023 года стало известно, что уникальный дуб-патриарх оккупанты срубили на дрова. Дуб, который был высотой 40 м и стволом в 5 м 23 см, почти как четыре человеческих обхвата, с разросшимися корнями на 100 м. Люди со всей Украины и мира приходили к нему. Тогда грустную новость сообщила офицер ВСУ Елена Белозерская.

Елена Белозерская обнимает дуб-патриарх

От старого дерева остался только пень, который оккупанты осыпали декоративной галькой, утаив циничный вандализм одного из древнейших дубов-патриархов Украины.

Что касается Каменной Могилы, то враг отнес его к музею-заповеднику ’Херсонес Таврический’ в оккупированном Крыму. Детальнее о ее судьбе мы рассказали в материале: "Россияне сделали там полигон: как выглядит Каменная Могила возле Мелитополя и что о ней известно".