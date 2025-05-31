Россияне сделали там полигон: как выглядит Каменная Могила возле Мелитополя и что о ней известно

Поговаривали, что там побывал духовный лидер Далай Лама

В Украине много древних достопримечательностей, уникальных своей историей. Одна из таких – Каменная Могила возле Мелитополя в Запорожской области. Она принадлежит Национальному историко-археологическому заповеднику. Также мы рассказывали, что сейчас происходит в городке Орбита Черкасской области.

"Телеграф" расскажет больше о Каменной Могиле, что там расположено, а также, что происходит с этой достопримечательностью сейчас.

Что известно о Каменной Могиле

Каменная Могила предполагает остатки песчаника Сарматского моря. На месте моря остались красно-бурые глины, обогащенные железом и марганцем. Впоследствии там сформировались впадины реки Молочной. Ее воды проникали глубоко в землю.

Каменная Могила возникла на месте моря, фото "7 чудес України"

В то же время оксиды железа и марганца начали выходить на поверхность, образуя каменистую породу. Так и появился песчаник. Из-за природных условий он раскололся на части, которые сейчас являются каменными глыбами.

На этом месте был песчаник, фото "7 чудес Украины"

Территория заповедника составляет 3 гектара, на которой протянулись 65 гротов и пещер. В древности они служили святилищем для людей. На их стенах можно увидеть наскальные изображения под названием петроглифы. Они дают представление о хозяйствах людей, живших на этой территории.

Так выглядят петроглифы, фото "Об Украине"

Кроме того, на стенах воспроизводили изображения животных, моменты охоты, календари. Их выцарапывали твердым камнем и покрывали красителями. Интересно, что такие надписи являются одними из самых древних образцов письменности человечества. Отдельные изображения, по всей вероятности, создали еще 20 тысяч лет назад.

Изображение в пещерах, фото "Об Украине"

На Каменной Могиле нет человеческих поселений. Так что существует версия, что место играло роль только святилища. Из настенных надписей можно узнать больше о первобытных религиях, например, тотемизм, магию или фетишизм.

Из петроглифов можно было узнать о первобытных религиях, фото: vlasno.info

Каменная Могила является памяткой ЮНЕСКО. Сюда приезжают, чтобы почувствовать связь с предками, очиститься духовно и побыть в тишине. Были слухи, что заповедник посещал тибетский духовный лидер Далай Лама.

Далай Лама, фото из сети

В 2022 году Россия оккупировала Каменную Могилу. Враг подчинил объект музею-заповеднику "Херсонес Таврический", расположенному в оккупированном Крыму. Россияне вывезли из заповедника 120 археологических артефактов.

Также оккупанты превратили давнюю достопримечательность в полигон. А позже они полностью заминировали территорию, чтобы воспрепятствовать деоккупации этого места и движению партизан.

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