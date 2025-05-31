Россияне сделали там полигон: как выглядит Каменная Могила возле Мелитополя и что о ней известно
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Поговаривали, что там побывал духовный лидер Далай Лама
В Украине много древних достопримечательностей, уникальных своей историей. Одна из таких – Каменная Могила возле Мелитополя в Запорожской области. Она принадлежит Национальному историко-археологическому заповеднику. Также мы рассказывали, что сейчас происходит в городке Орбита Черкасской области.
"Телеграф" расскажет больше о Каменной Могиле, что там расположено, а также, что происходит с этой достопримечательностью сейчас.
Что известно о Каменной Могиле
Каменная Могила предполагает остатки песчаника Сарматского моря. На месте моря остались красно-бурые глины, обогащенные железом и марганцем. Впоследствии там сформировались впадины реки Молочной. Ее воды проникали глубоко в землю.
В то же время оксиды железа и марганца начали выходить на поверхность, образуя каменистую породу. Так и появился песчаник. Из-за природных условий он раскололся на части, которые сейчас являются каменными глыбами.
Территория заповедника составляет 3 гектара, на которой протянулись 65 гротов и пещер. В древности они служили святилищем для людей. На их стенах можно увидеть наскальные изображения под названием петроглифы. Они дают представление о хозяйствах людей, живших на этой территории.
Кроме того, на стенах воспроизводили изображения животных, моменты охоты, календари. Их выцарапывали твердым камнем и покрывали красителями. Интересно, что такие надписи являются одними из самых древних образцов письменности человечества. Отдельные изображения, по всей вероятности, создали еще 20 тысяч лет назад.
На Каменной Могиле нет человеческих поселений. Так что существует версия, что место играло роль только святилища. Из настенных надписей можно узнать больше о первобытных религиях, например, тотемизм, магию или фетишизм.
Каменная Могила является памяткой ЮНЕСКО. Сюда приезжают, чтобы почувствовать связь с предками, очиститься духовно и побыть в тишине. Были слухи, что заповедник посещал тибетский духовный лидер Далай Лама.
В 2022 году Россия оккупировала Каменную Могилу. Враг подчинил объект музею-заповеднику "Херсонес Таврический", расположенному в оккупированном Крыму. Россияне вывезли из заповедника 120 археологических артефактов.
Также оккупанты превратили давнюю достопримечательность в полигон. А позже они полностью заминировали территорию, чтобы воспрепятствовать деоккупации этого места и движению партизан.
Ранее "Телеграф" рассказывал об интересном вагоне-капвее под Киевом. Он должен был стать альтернативой метро.