Призраки и секретные лаборатории? Что скрывает украинское село с очень странным названием

Украина богата населенными пунктами, чьи названия интригуют и заставляют искать исторические корни. Одним из таких мест является село Тараканов, расположенное на живописном левом берегу реки Иквы в Дубенском районе Ровенской области.

Сегодня этот уголок привлекает тысячи туристов не только своим названием, но и одним из самых загадочных оборонных объектов страны. Первые упоминания о поселении уходят в глубокое прошлое.

В архивном документе 1488 года зафиксировано, что некий Гриб Ивашевич передал имение "Тороканов" в залог князьям Острожским. Вероятно, название населенного пункта произошло от фамилии Таракан, которая имеет тюркское происхождение. По одной версии, слово "taraqan" переводится как "беглец", по другой — связано с термином "tarkan", обозначавшим сановника.

Форпост двух империй

Главная достопримечательность локации — легендарный Таракановский форт (или Дубенская крепость), возведенный в XIX веке. Построенный на границе Российской и Австрийской империй, он стал шедевром военно-инженерного искусства. Для своего времени форт был ультрасовременным:

казематы вмещали до 800 человек;

работали системы вентиляции, печное отопление и канализация;

уже в конце XIX века здесь были проведены телефон, телеграф и электрическое освещение.

Фото: Коллаж "Телеграфа"

Мистика и легенды

Сегодня заброшенные стены форта окутаны ореолом тайн. Популярности месту добавляют жуткие городские легенды.

Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Говорят, что в годы Второй мировой войны нацисты проводили в подземных лабораториях секретные эксперименты, в советский период здесь якобы располагался сверхсекретный склад ядерного оружия, а в темное время суток там блуждают призраки.

Фото: "Телеграф"/Кевин Тью

Хотя официальных подтверждений этим слухам нет, уникальная архитектура и атмосфера запустения продолжают манить исследователей и любителей острых ощущений со всего мира.