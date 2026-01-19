Воздушное пространство открывают? Возле Львова засекли странные самолеты

Оба борта успешно приземлились

В небе над Украиной радары зафиксировали сразу два пассажирских самолета. Они якобы нарушили воздушное пространство на западе страны.

Что нужно знать:

Радары сообщают о странных полетах в украинском небе

Самолеты фиксировали, в частности, возле Львова

Детали рейса могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Так, по данным мониторингового сервиса, 18 января его системы зафиксировали два загадочных полета российских пассажирских бортов в небе над Украиной. Они летели с разных направлений, но почти пересеклись вблизи города Львов.

Самолеты над Украиной

Подробности полета

Сайт указывает, что речь о пассажирских бортах Boeing 773 и 737 турецких авиакомпаний "Southwind Airlines" и "АJet". Оба рейса соединяли РФ и Турцию, однако один летел из Москвы в Шарм-эш-Шейх, а другой из Петербурга в Стамбул. При этом, по неизвестным причинам их маршрут якобы прошел через Украину. Дескать, самолеты нарушили воздушное пространство нашей страны и пролетели рядом со Львовом.

Борт Southwind Airlines

Борт АJet

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн

Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.

