Повітряний простір відкривають? Біля Львова засікли дивні літаки

Обидва борти успішно приземлилися

У небі над Україною радари зафіксували одразу два пасажирські літаки. Вони начебто порушили повітряний простір на заході країни.

Що потрібно знати:

Радари повідомляють про дивні польоти в українському небі

Літаки фіксували, зокрема, біля Львова

Деталі рейсу можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані Flightradar.

Так, за даними моніторингового сервісу, 18 січня його системи зафіксували два загадкові польоти російських пасажирських бортів у небі над Україною. Вони летіли з різних напрямків, але майже перетнулися поблизу міста Львів.

Літаки над Україною

Подробиці польоту

Сайт вказує, що йдеться про пасажирські борти Boeing 773 та 737 турецьких авіакомпаній "Southwind Airlines" та "АJet". Обидва рейси з’єднували РФ і Туреччину, проте один летів із Москви до Шарм-еш-Шейху, а інший з Петербурга до Стамбула. При цьому з невідомих причин їхній маршрут нібито пройшов через Україну. Мовляв, літаки порушили повітряний простір нашої країни та пролетіли поряд із Львовом.

Борт Southwind Airlines

Борт АJet

Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в небі над Україною помітили одразу кілька цивільних літаків.