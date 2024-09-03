Зеленский был против: стало известно, почему Шурма уходит из Офиса президента

Зеленский был против этого решения

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма решил покинуть пост. Об этом сообщили источники "Телеграфа". В команде президента он отвечает за экономический и энергетический блоки.

Главная причина – конфликт с представителями американских властей. Источник, приближенный к Шурме, рассказывает о недавней встрече чиновника в посольстве США. Там, в частности, недовольны, что замглавы ОП не прислушивается к экспертам, которых советуют американцы.

"Неоднократно в отношении Шурмы у президента спрашивали Салливан и Блинкен. Но президент на это не реагировал, потому что он не склонен кого-то увольнять из-за претензий посольства", — вспоминает собеседник.

Последней каплей для Шурмы стал прямой намек от американцев, что у него и его семьи могут быть проблемы: "У брата [Олега Шурмы] есть бизнес, деньги на европейских рынках. Поэтому американцы предупредили, что его семья может оказаться под санкциями".

Олег Шурма в свое время стал фигурантом журналистского расследования о получении средств по "зеленому" тарифу за электроэнергию, произведенную СЭС на оккупированной территории юга, и которая не поставлялась в энергосеть Украины.

Также источники "Телеграфа" на энергетическом рынке рассказали, что заместитель председателя ОП вместе с министром энергетики Германом Галущенко активно участвовал в кампании по увольнению главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. В окружении политика эту информацию опровергают. Но Кудрицкого таки уволили.

После упомянутой встречи в посольстве Шурма сказал президенту, что хочет уволиться. Зеленский рекомендовал не реагировать на угрозы партнеров и поддержал члена своей команды. Впрочем, Шурма решил, что для него важнее семья и бизнес, куда он хочет вернуться.

По информации источников, на его место рассматривают Александра Камышина, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В ОП "Телеграф" рассказали, что пока ведутся переговоры. В окружении самого министра пока не подтверждают эту информацию.

Ранее "Телеграф" также писал, что Шурма подставил Шмыгаля идеей об отмене наличных денег. Так считает политолог Марьян Ощановский.