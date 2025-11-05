ВСУ ликвидировали "Якубовича" на фронте: теперь он полностью поместится в "черный ящик" (фото)

Оккупант-двойник Якубовича получил последний "сектор приз" в его жизни

Бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины во время операции вблизи Покровска ликвидировали российского оккупанта, чрезвычайно похожего на российского телеведущего Леонида Якубовича, который поддерживает войну в Украине.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале СБУ и обнародовали видео. На нем можно заметить, что российский военнослужащий седой и с усами, что очень похоже на пропагандиста.

В Телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" шутят, что "двойник Якубовича" выиграл свой последний "сектор приз", но в слове не хватает буквы "у". Это аллюзия на "Поле чудес", ведущим которого был российский телевизионщик.

Российский оккупант, похожий на Якубовича

По данным СБУ, только за последний месяц спецназовцы "Альфы" ликвидировали более 1500 окупантов в Покровском направлении. Ежедневно украинские воины уничтожают более 20 единиц вражеской техники, среди которых танки, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

Леонид Якубович

Напомним, что Леонид Якубович поддерживал партию "Единая Россия" еще с 2004 года и был доверенным лицом Путина во время президентских выборов несколько раз. Когда началось полномасштабное вторжение в 2022 году, он публично поддержал действия РФ, после чего был внесен в санкционные списки СНБО Украины.

Леонид Якубович, Владимир Путин

