ВСУ ликвидировали "Якубовича" на фронте: теперь он полностью поместится в "черный ящик" (фото)
Оккупант-двойник Якубовича получил последний "сектор приз" в его жизни
Бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины во время операции вблизи Покровска ликвидировали российского оккупанта, чрезвычайно похожего на российского телеведущего Леонида Якубовича, который поддерживает войну в Украине.
Об этом сообщили в Телеграмм-канале СБУ и обнародовали видео. На нем можно заметить, что российский военнослужащий седой и с усами, что очень похоже на пропагандиста.
В Телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" шутят, что "двойник Якубовича" выиграл свой последний "сектор приз", но в слове не хватает буквы "у". Это аллюзия на "Поле чудес", ведущим которого был российский телевизионщик.
По данным СБУ, только за последний месяц спецназовцы "Альфы" ликвидировали более 1500 окупантов в Покровском направлении. Ежедневно украинские воины уничтожают более 20 единиц вражеской техники, среди которых танки, бронетранспортеры и артиллерийские системы.
Напомним, что Леонид Якубович поддерживал партию "Единая Россия" еще с 2004 года и был доверенным лицом Путина во время президентских выборов несколько раз. Когда началось полномасштабное вторжение в 2022 году, он публично поддержал действия РФ, после чего был внесен в санкционные списки СНБО Украины.
