Этой песней пытали украинских военнопленных: что не так с Шуфутинским и его "Третьим сентября"

Почему украинцам не стоит даже кринжевать с мемов о "третьем сентября"

Михаил Шуфутинский — известный российский шансонье, который молчаливо поддерживает путинский режим и убийства украинцев. Его песня "Третье сентября" в последние годы стала настоящим мемом не только в России, но и в Украине. Однако во время полномасштабной войны украинцам не следует делится в соцсетях мемами с Шуфутинским, его "Третьим сентября" и кринжовать с этого.

"Телеграф" расскажет, что известно о позиции Михаила Шуфутинского во время войны РФ в Украине. И как его песней "Третье сентября" пытают украинских военнопленных в российских тюрьмах.

Что говорил Шуфутинский о войне в Украине?

Михаил Шуфутинский — коренной москвич, сейчас ему 77 лет и он уже не так активно выступает в силу возраста. В свое время артист прославился, как исполнитель шансона, а его песня "Третье сентября" стала своеобразным символом наступления осени и со временем даже превратилась в популярный интернет-мем.

Михаил Шуфутинский и мемы про третье сентября

С Украиной Шуфутинского мало что связывает, разве что выступления в нашей стране до начала войны с Россией. Правда, в репертуаре артиста есть песня, которая называет "Крещатик" — как и главная улица в Киеве.

Шуфутинский очень осторожно высказывался о своей позиции. Скорее даже его позиция выглядит как пассивная лояльность к путинскому режиму, без активного участия в пропаганде. На вопросы журналистов он просто отвечал, что любит свою страну, ее язык и ему нравится жить в РФ. Также он не делал громких заявлений относительно горячей поддержки Путина, как делали некоторые его коллеги-артисты.

Михаил Шуфутинский не делал громких заявлений, но ездил в оккупированный Крым

При этом Шуфутинский не осудил публично полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. А еще в 2017 году он посетил аннексированный РФ Крым, чем легализовал эту аннексию и обеспечил себе место среди персонажей "Миротворца".

Михаил Шуфутинский занял пасивно-лояльную позицию относительно Путина

Как песней "Третье сентября" пытали украинских военнопленных?

Украинский пограничник Илья Ильяшенко с позывным "Смурф", который оборонял Мариуполь и попал в российский плен после выхода с "Азовстали" по приказу высшего военного руководства, рассказал, как в российских тюрьмах пытают украинских военнопленных. В своих инстаграм-сторис военный вспомнил, как в плену их заставляли петь "Я календарь переверну и снова третье сентября" Шуфутинского. По словам "Смурфа", эта песня была настоящей пыткой, и даже теперь, на свободе, она его ретравматизирует.

Это было в Таганроге. И с самого утра нас стали принуждать делать что? Правильно – петь "Я календарь переверну". Ощущения были, что мы клоуны для них, а они ходили и ржали с нас… А тех, кто тихо пел, или не внятно, или не знали слов – били, поверьте, сильно били Илья Ильяшенко

Пост "Смурфа" в инстаграм-сторис о песне Шуфутинского

Отметим, что ранее в интервью "Телеграфу" пограничник поделился и другими психологическими пытками, которые применяли россияне к украинским военнопленным. Так что теперь военный призывает украинцев не публиковать ничего, связанного с этой песней Шуфутинского в соцсетях, чтобы не травмировать тех, кто страдал из-за нее в российском плену.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас скандальный композитор и шоумен Владимир Быстряков. Он восхвалял Россию, а потом позорно сбежал из Украины.