Вышла в 40 лет замуж за студента и дружила с Лениным: что известно о Кларе Цеткин, основавшей праздник 8 Марта

Клара Цеткин была активным борцом за права женщин

Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, неразрывно связан с именем Клары Цеткин — выдающейся личности, оставившей яркий след в истории. Но мало кто знает, какой была судьба известной феминистки и революционерки.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Клары Цеткин и ее увлечениях. Мы узнали о ней интересные факты.

Клара Цеткин — что о ней известно и как она выглядела

Клара Цеткин (девичья фамилия — Айснер) родилась в 1857 году в городе Видерау (Германия). С детства она отличалась хорошей памятью и любознательностью, уже в 12 лет Клара на память цитировал отрывки из "Истории французской революции" историка Томаса Карлейля.

Клара Цеткин в молодости, Фото: Getty Images

Образование Цеткин получила в Лейпцигской педагогической гимназии, во время обучения она стала посещать тайные собрания социал-демократов и вскоре вступила в ряды Социалистической партии Германии.

В 1882 году Клара переехала в Париж и стала заниматься партийной деятельностью. Но она была непросто политиком, а выдающейся революционеркой, идеологом борьбы за права женщин, человеком, который превратил мечту о равенстве в глобальное движение.

Клара Цеткин основала праздник 8 Марта, Фото: Getty Images

В 1910 году, на конференции в Копенгагене, Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день — дату, когда женщины всего мира будут заявлять о своих правах и требовать изменений.

Первоначально этот день был связан с борьбой за избирательные права и достойные условия труда, но со временем его значение стало шире. Праздник 8 Марта превратился в символ силы, солидарности и признания вклада женщин в развитие общества.

Муж Клары Цеткин был младше ее на 18 лет, Фото: Getty Images

Интересные факты из жизни Клары Цеткин

Известная феминистка Клара Цеткин, оказывается, была дамой весьма фривольной. В 40 лет она влюбилась в студента Штутгартской академии изобразительных искусств и будущего художника Георга Фридхиха Цунделя. Это был ее второй супруг и на момент их бракосочетания ему было 22 года.

Но несмотря на большую разницу в возрасте, паре удалось создать крепкий союз, который длился более 15 лет. Клара и Георг одинаково смотрели на жизнь, у них совпадали мнения в политике и искусстве.

Клара Цеткин искусно играла в карты,Фото: Getty Images

Мало кто знает, но основательница праздника 8 Марта Клара Цеткин превосходно играла в карты. Однажды мужчины высмеяли ее в трактире, заявив, что женское дело — это рожать детей и смотреть за хозяйством. А на следующий день Клара переоделась в мужчину и обыграла картежников на крупную, по тем временем, сумму — 1200 рублей.

Как выглядела Клара Цеткин, Фото: Getty Images

Еще один примечательный факт из жизни Клары — она тесно дружила с основателем СССР Владимиром Лениным. После замужества юный Георг и Клара купили себе домик под Штутгартом, из окон которого открывался потрясающий вид. И в гости к ним часто любил приезжать советский лидер Владимир Ленин. Он признавался, что пейзаж, открывающийся из окон их дома, один из лучших, которые ему приходилось видеть.

Клара Цеткин тесно общалась с Владимиром Лениным, Фото: Getty Images

Учитывая, что у Ленина и Цеткин сложились хорошие отношения, Клара часто бывала в СССР в 20-х годах прошлого столетия, а потом и вовсе переехал в Советский Союз. Такое решение было принято из-за политической причины, ведь в Германии Клара активно протестовала против правительства Гитлера, пришедшего к власти. Цеткин понимала, что на нее может начаться охота, поэтому в целях безопасности покинула страну.

Клара Цеткин уехала из Германии и жила в СССР, Фото: Getty Images

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