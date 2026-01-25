Капот всмятку: на трассе Киев - Чоп полностью парализовано движение из-за серьезного ДТП (фото, карта)

Столкновение стало причиной транспортного коллапса

В воскресенье, 25 января, на трассе Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате на автомагистрали М06 полностью парализовано движение.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Специальные службы уже работают на месте инцидента.

Пикап Nissan столкнулся с другой иномаркой на трассе М06 возле часовни Святой Параскевы в районе населенного пункта Хренов Львовского района. На фото видно, что у одной из машин капот всмятку.

На место происшествия прибыли специальные службы: пожарные и экстренная медицинская помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Авария на трассе М06 Львов-Киев

Из-за ДТП движение автомобилей на этом участке трассы Киев — Чоп полностью парализовано.

Место аварии на трассе М06 Львов-Киев на карте

Напомним, в Киеве на улице Борщаговской в районе Индустриального моста произошла авария. В результате были перекрыты две полосы движения и частично третья. Столкновение автобуса с внедорожником произошло на дороге в сторону центра столицы.

Также мы рассказали, сколько украинцев погибло под колесами электросамокатов за год. На этом виде транспорта ездят подростки, и взрослые, часто игнорируя любые правила безопасности, поэтому статистика аварий шокирует.