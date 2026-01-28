Садики пустеют, кадров не хватает: в Раде рассказали о новых правилах для дошкольников и брони для воспитателей

Детские садики, которым не хватает детей, могут перейти во временное пользование

Дошкольное образование в Украине входит в 2026 год в сложных условиях — на фоне войны, демографического кризиса и кадровых вызовов, но в то же время с новыми законодательными рамками, которые должны запустить модернизацию системы. Вопросы доступности садиков, качества раннего развития, оплаты труда воспитателей и будущего отрасли всё чаще становятся предметом общественной дискуссии.

"Телеграф" пообщался с Владимиром Вороновым — народным депутатом от "Слуги народа", председателем подкомитета Верховной Рады по вопросам раннего развития и дошкольного образования — о работе государственных детских садов, рисках сокращения сети учреждений и том, каким государство видит раннее развитие ребенка.

Меньше детей – больше вызовов

— Как Вы оцениваете состояние дошкольного образования в Украине сегодня — в начале 2026 года?

— Как состояние, в котором созданы и обеспечиваются условия для модернизации и развития системы благодаря принятию нового Закона Украины "О дошкольном образовании".

— В детских садах Киева впервые за годы независимости появились места для всех детей. Это происходит вследствие глубокого демографического кризиса, который больше всего ударил именно по дошкольному образованию. Итак, меньше детей — это хорошо для системы или плохо?

— Безусловно, мало детей — это крайне плохо для развития Украины. И я уверен, мы приложим все усилия для преодоления демографического кризиса и развития человеческого капитала страны.

— До полномасштабной войны работало около 15 тысяч садиков, сегодня это 12 тысяч. Некоторые садики стоят полупустыми. Как не допустить повторения 1990-х, когда садики массово закрывали и продавали?

— Во-первых, реализовывать различные типы организации образовательной деятельности, предусмотренные законом, расширять спектр. К примеру, создавать в детском саду полноценные ясли или создавать подразделение центра педагогического партнерства, где родители обязательно участвуют в образовательном процессе, и вместе с тем для них созданы локации для дистанционной работы.

Во-вторых, расширять перечень услуг, которые могут предоставлять учреждения дошкольного образования и для которых ранее не хватало необходимого пространства: специальные кабинеты, мастерские, залы и т.д.

В-третьих, передавать во ВРЕМЕННОЕ пользование помещения для осуществления образовательной деятельности других уровней и видов образования (общего среднего и/или внешкольного образования, образования взрослых (повышение квалификации, образование третьего поколения)), для предоставления услуг в сферах здравоохранения, социальных услуг, культуры. Такие возможности предусмотрены новым ЗУ "О дошкольном образовании".

Хватит ли нам людей для работы с детьми

— Профессиональные союзы говорят, что "дошкольное образование держится на энтузиазме" из-за зарплат. Может ли ситуация улучшиться в 2026 году?

— Над этим сейчас активно работают народные депутаты нашего Комитета, МОН, другие заинтересованные органы власти и представители объединений органов местного самоуправления, международных партнеров, образовательного сообщества, в частности профсоюзы. Созданы рабочие группы для каждого уровня и вида образования из представителей всех заинтересованных сторон, установлены жесткие дедлайны для получения результата.

— Во многих школах в ближайшие годы может просто не быть кем заменить учителей, выходящих на пенсию, ведь молодежь всё реже выбирает эту профессию. Существует ли такая же угроза в дошкольном образовании?

сожалению, существует. У нас крайне мало времени для создания мотиваций, стимулов для прихода в профессию молодежи. Определенные основы этого заложены новым ЗУ "О дошкольном образовании". Но нужны системные наработки, над которыми идет существенная работа властной команды, в первую очередь, по созданию достойных условий оплаты труда, о чем сказано выше. Владимир Воронов

Одновременно нужны существенные изменения по более качественной подготовке будущих специалистов, переподготовке, повышению квалификации, необходимо обновление профессиональных стандартов, создание новых. Над этим сейчас ведется работа с академическим сообществом.

— Почему нет бронирования для воспитателей? Этот вопрос вообще обсуждается на комитете? Чего ожидать?

— На сегодняшний день в системе дошкольного образования работает до 2-х тысяч педагогических работников-мужчин. Хотелось бы, чтобы система имела определенный гендерный баланс. Но пока бронирование для мужчин-педагогов в дошкольном образовании не предусмотрено.

Что государство вкладывает в понятие качества дошкольного образования

— Что сегодня государство считает "качественным ранним развитием ребенка", и совпадает ли это с ожиданиями родителей?

— Я бы высказался несколько иначе.

Если мы говорим о качестве дошкольного образования, то оно очерчено объемом результатов обучения и компетентностей воспитанников, определенных новым Государственным стандартом дошкольного образования и созданными на его основе образовательными программами для всех возрастных периодов развития ребенка. За достижение результатов стандарта отвечают учреждения образования, а также родители, выбравшие для своих детей семейную (домашнюю) форму получения образования.

Если говорим о качестве образовательной деятельности в учреждении дошкольного образования, то оно предусматривает:

индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его особенностей, способностей, предпочтений, потребностей и возможностей;

целостность процессов развития, обучения, воспитания и ухода за ребенком;

интегрированный подход в организации образовательного процесса и сопутствующих ему процессов: питание, охрана здоровья воспитанников, психологическое сопровождение, хозяйственное содержание и т.д.;

соблюдение лицензионных условий с перечнем необходимого кадрового, материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения;

соблюдение требований к созданию образовательной среды (безопасной, здоровой, инклюзивной, специальной, развивающей);

соблюдение профессиональных стандартов, безопасных и здоровых условий труда;

развитие профессионального мастерства работников;

мониторинг и действенный надзор (контроль) за соблюдением надлежащего качества.

Родители, выбравшие для своих детей семейную (домашнюю) форму получения образования, самостоятельно создают образовательное пространство (безопасное, здоровое, развивающее), с необходимым ресурсным обеспечением, определяют его качество.

Вместе с тем хочу заметить, что одной из задач местной власти по закону является организация педагогической поддержки родителей (консультации, методическое и психологическое сопровождение, программы неформального образования и т.д.). Задача, которая определенным образом реализуется учреждениями образования, но её системная реализация для всей территориальной громады еще впереди.

— Некоторые воспитатели говорят, что за время войны резко возросла задержка речи и речевого развития у детей. Действительно ли есть такая тенденция и что с этим делать? Планируется ли увеличить количество логопедов?

— Планируется создать достойные условия для работы учителей-логопедов с предусмотренной законом адекватной педагогической нагрузкой и рабочим временем.

Профилактика, предупреждение указанных вами проблем в развитии ребенка возможны при условии обеспечения системной работы с ребенком, системного образовательного процесса на принципах целостного и всестороннего развития ребенка. Этому мешали и мешают чрезвычайные ситуации в стране: пандемия, затем война против Украины. Владимир Воронов

лючевая задача, над которой работает сегодня властная команда: обеспечение доступности и качества дошкольного образования для каждого ребенка, независимо от особенностей ребенка, места и формы получения образования, жизненных обстоятельств семьи и ситуации в стране.

— Насколько целесообразным является сохранение обязательного "тихого часа" в государственных детских садах, учитывая то, что многие дети дошкольного возраста уже не нуждаются в дневном сне, а вынужденное лежание без сна может формировать негативное отношение к учреждению?

— На самом деле, в большинстве садиков уже давно не принуждают детей ко сну. Новый санитарный регламент предусматривает обязательный дневной отдых, сон — по потребности ребенка. Воспитатели овладевают подходами в организации возможностей для отдыха ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. Наличие дополнительного пространства в современных группах, наполненных умеренно, тоже предоставляет соответствующие возможности.

— С сентября 2026 года в садиках вводят обязательное изучение английского для детей 5-6 лет. Действительно ли это поможет вырастить поколение, которое будет свободнее общаться на английском? Что нужно будет делать родителям, чтобы подкреплять результат?

— Такая задача может быть реализована при наличии соответствующих специалистов. А это требует времени на их подготовку и создание достойных условий труда. Над этим также сейчас работает властная команда совместно с академическим сообществом и местными общинами.

Также на освоение английского языка воспитанниками будет влиять создание англоязычной среды вокруг ребенка в семье (по возможности в определенный промежуток времени), в обществе (создание детского англоязычного контента в информационном пространстве, в частности в СМИ, в учреждениях культуры и т.д.).

А от родителей ожидается выполнение рекомендаций педагогических работников, что, кстати, предусмотрено законом, и партнерское участие в принятии совместных решений в развитии ребенка.