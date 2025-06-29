Большого выбора не было: какими конфетами лакомились дети в СССР (фото)

Их вкус вызывает теплые воспоминания о беззаботном детстве и праздниках

В Советском Союзе конфеты были не просто сладостями, а частью культуры, у которой были свои уникальные традиции и рецепты. Дефицита сладостей в больших городах не было, хотя некоторые популярные виды, например "Птичье молоко", можно было встретить не всегда.

"Телеграф" рассказывает, какие были конфеты в те времена.

Белочка — шоколадные конфеты с начинкой из дробленого фундука и изображением белочки на упаковке. Появились в начале 1940-х.

Конфеты "Белочка"

"Каракум" — шоколадные конфеты с ореховым пралином и вафлями.

Конфеты "Каракум"

"Мишка на Севере" — мягкие глазированные конфеты с ореховой начинкой в вафельной оболочке. Известны с 1939 года и особенно уважаемы жителями Советского Союза.

Конфеты "Мишка на Севере"

"Мишка косолапый" — легендарная конфета, существовавшая еще со времен царской России, с миндальным пралине, вафлями и шоколадной глазурью. Название и оформление были вдохновлены картиной "Утро в сосновом лесу".

Конфеты "Мишка косолапый"

"Красный мак" — конфеты с пралине и ванильно-фундуковым ароматом.

Конфеты "Красный мак"

"Ну-ка, отними!" — конфеты с шоколадной глазурью и пралиновой начинкой известны своей яркой этикеткой.

Конфеты "Ну-мо, забери!"

Карамель "Раковые шейки" — конфеты с шоколадно-ореховой начинкой, напоминающие снаружи раковые шейки.

Конфеты "Раковые шейки"

Батончики "Рот Фронт" — шоколадные батончики с вафлями и арахисом, которые произошли от фабрики, основанной еще в 1826 году.

Конфеты "Рот Фронт"

Ирис "Кис-Кис" — традиционные помадные конфеты из вареной сгущенки, патоки и масла.

Конфеты "Кис-Кис"

Леденцовые конфеты "Монпансье" — популярные фруктовые леденцы в металлических банках, которые были неизменными спутниками советских детей.

Конфеты "Монпансье"

Шоколад "Вдохновение" — первый шоколад с порционным разделением, созданный в 1967 году.

Шоколад "Вдохновение"

Шоколад "Аленка" — массовый молочный шоколад, ставший одним из символов советской кондитерской индустрии, появился в 1965 году и получил имя в честь дочери космонавтки Терешковой.

Шоколад "Аленка"

Конфеты в СССР не только дарили радость, но и были важной частью праздничных традиций — ими угощали гостей на Новый год, Рождество, дни рождения и другие праздники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Советском Союзе люди спасались от жары не только известным мороженым и купанием в водоемах — в жаркое время года большой популярностью пользовались самые разные напитки.