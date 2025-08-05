Участвовал в АТО и был народным депутатом: где сейчас основатель "Азова" Андрей Белецкий

Белецкий защищает Украину от врагов

Известному украинскому военному и политическому деятелю, который недавно высказался о НАБУ, Андрею Белецкому сегодня исполняется 46 лет. Он встал на защиту Украины от оккупантов еще в 2014 году. В настоящее время Белецкий является командиром Третьего армейского корпуса ВСУ.

Белецкий с самого детства проявлял активную патриотическую позицию – участвовал в националистическом движении. Больше о его деятельности и чем он занимается сейчас – расскажет "Телеграф".

Что известно об Андрее Белецком

Белецкий родился в 1979 году в Харькове. Его отец, Евгений Белецкий, происходил из казацкого рода и основал село Краснопавловка Харьковской области. В то время как мать, Елена Анатольевна, имела шляхетское происхождение.

В юности Андрей занимался несколькими видами спорта – ножевым боем, фехтованием, практической стрельбой. Белецкий учился на историческом факультете Харьковского национального университета имени Каразина, который окончил в 2001 году. Его диплом был посвящен деятельности Украинской повстанческой армии.

Андрей Белецкий, фото из сети

Еще в 90-х Андрей участвовал в националистических организациях, а также пытался попасть на войну в Косово на стороне сербов. Участвовал в акции "Украина без Кучмы", за что его задерживали. В 2002 году Андрей руководил харьковским отрядом Всеукраинской организации "Тризуб" имени Бандеры. Он также сотрудничал с Украинской консервативной партией.

В 2005 году Белецкий создал организацию "Патриот Украины", декларировавшую националистические идеи. Ее участники принимали участие в протестах, маршах и уличных демонстрациях в Харькове и других городах. Они выступали против нелегальной миграции и защиты украинской культуры, выявляли точки наркоторговли.

В 2011 году в офисе "Патриоты Украины" произошел конфликт со стрельбой. Нападение совершил украинофоб Сергей Колесник, в результате чего ранили 2 активистов. Колесника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ножевыми ранения. Впоследствии на Белецкого покушались, из-за чего он получил ранения и был госпитализирован. Вскоре по этому делу его арестовали якобы за нападение на Сергея Колесника. Подобные действия активисты расценивали как политические репрессии.

Белецкий в СИЗО, фото OBOZ.ua

После победы Евромайдана Белецкого освободили. В 2014 году его избрали руководителем силового блока "Правый сектор"-Восток в составе Харьковской, Донецкой, Полтавской и Луганской областей. Тогдашний президент Петр Порошенко наградил Белецкого орденом "За мужество" III степени.

Белецкий участвовал в АТО, фото из сети

Впоследствии Андрей вошел в Военный совет партии "Народный фронт", работавшей над обороной Украины. Также он стал народным депутатом Верховной Рады. В 2015 году "азовцы" освободили населенные пункты Широкино, Бердянское, Лебединское, Коминтерново и Павлополь. Так Андрей возглавил Гражданский Корпус "Азов", а затем — новую партию "Национальный Корпус".

Белецкий стал основателем "Азова", фото, из твиттера "Азова"

В 2019 году представители "Национального корпуса" вышли под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".

Где сейчас Андрей Белецкий

В начале вторжения россиян Андрей инициировал создание добровольческого отряда ТРО "Азов-Киев". Они освобождали Киевщину от оккупантов. Затем Белецкий организовал авиадесант в Мариуполь, который тогда был заблокирован россиянами. Удалось доставить помощь в виде оружия и еды 5 раз, а также эвакуировать убитых и раненых. Кроме того, "азовцы" участвовали в деоккупации Херсона.

Белецкий продолжил защищать Украину в 2022 году, фото 3-й штурмовой

Вскоре Белецкий по согласованию бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного создал бригаду "Азов", которую в 2023 году переименовали в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

"Азовцы" под руководством Белецкого боролись с НПК "Вагнер". Также в 2023 году они освободили 20 км² территории. Долгое время бойцы удерживали Авдеевку и встали на защиту Харьковщины.

Белецкий начал руководить 3-й штурмовой, фото бригады

В марте 2025 года штурмовую бригаду расширили до 3-го армейского корпуса, а Белецкий стал ее командиром. Сейчас Андрей часто дает интервью в медиа, участвует в конференциях по поводу войны и комментирует ситуацию на фронте.

Белецкий часто дает интервью в медиа, фото "УП"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Андрея Белецкого. В 2022 году у супругов появился сын.