Камеры вместо келий. В сердце Львова есть тюрьма, которая раньше была монастырем (фото и видео изнутри)

Тюрьмы в бывших монастырях Украины были не только во Львове

В Украине тюрьмы часто размещали в церквях и монастырях. Некоторые из них там до сих пор работают. "Телеграф" расскажет о действующем пенитенциарном заведении в центре Львова и двух исторических церквях, которые такие "арендаторы" привели к разрушению.

"Бригидки" во Львове

Старейшая тюрьма Украины расположена во Львове — гостей города может удивить соседство — в 5 минутах от Оперного театра в здании бывшего римско-католического монастыря женского ордена Святой Бригиды до сих пор действует СИЗО. Интересно, что здание по улице Городоцкой 20 не отделено от улицы высоким забором или другими подобными атрибутами. Ее называют "Бригидкой", а история этой тюрьмы полна жутких деталей.

Костел в бывшем монастыре действовал и после, 1913 год/ Фото: photo-lviv.in.ua

Бригидки на Городоцкой/ Фото: inlviv.in.ua

Отметим, что монастырь в тюрьму превратили во времена Австро-Венгерской империи. Первый деревянный монастырь на этом месте был построен в 1614 году. В конце XVIII века австрийские власти ликвидировали монастырь, а в 1785 году его постройки приспособили под мужскую тюрьму. Бывшие кельи превратились в тюремные камеры.

Палата больницы "Бригидок", 1927 Фото: inlviv.in.ua

В течение XIX века тюрьму неоднократно перестраивали, в частности, возвели новое крыло со стороны улицы Городоцкой. Несмотря на это, "Бригидки" были переполнены. Камеры, рассчитанные примерно на тысячу человек, постоянно содержали гораздо больше узников — в конце XIX века их количество достигало около 1500. Тюрьма приобрела репутацию одной из самых переполненных и жестких в Галичине, что неоднократно приводило к бунтам.

В межвоенный период, при польских властях, "Бригидки" оставались одной из самых больших тюрем региона. Во внутреннем дворе регулярно исполняли смертные приговоры, несмотря на то, что на территории одновременно действовали часовня, госпиталь и школа. После прихода советской власти в 1939 году тюрьму переименовали в тюрьму № 4. В период отступления Красной армии летом 1941 здесь, как и в других львовских тюрьмах, происходили массовые казни политических заключенных, совершенные органами НКВД. Часть жертв похоронили в братских могилах за городом. На 10 июня 1941 года в этой тюрьме находилось 706 заключенных — мужчин и женщин, из которых 324 были подвергнуты пыткам до смерти или расстреляны с 24 по 28 июня.

В послевоенное советское время "Бригидки" снова использовали как место исполнения смертных приговоров. Казни проводили тайно, а информацию о них скрывали от общественности. Лишь в конце 1980-х годов эта практика была прекращена. Сегодня в бывшем монастыре и тюрьме расположен Львовский следственный изолятор №19.

Дверь во Львовском СИЗО/Фото: tvoemisto.tv

Внутри СИЗО №19/ Фото: tvoemisto.tv

Здания монастыря в миниатюре/Фото: Фото: tvoemisto.tv

Сокальский монастырь и колония №47

Монастырь бернардинов с оборонительными стенами и башнями построили в 1604-1649 в поселке Жвирка Сокальского района Львовщины. После того, как польские власти ушли с этой территории, сначала в помещении открыли "Дом инвалидов", а затем в 1958 мужскую тюрьму для особо жестоких преступников. Сидел здесь первый киллер Украины – Георгий Суворов. В 2012 году в колонии начался сильный пожар, серьезно повредивший крышу. Через несколько лет помещение вернули громаде.

Монастырь бернардинов в Сокале, 1920/ Фото: photo-lviv.in.ua

Монастырь бернардинов с костелом Девы Марии (с XVII в.), 2015/ Википедия

Шосткинская колония № 66 и разрушенная усыпальница Скоропадских

В 1962 году на территории бывшего Гамалиевского Харлампиевского женского монастыря в Сумской области создали Шосткинскую исправительную колонию строгого режима №66. Ее разместили непосредственно в исторических монастырских постройках и храмах — в частности, собор Рождества Богородицы разделили бетонными перекрытиями на три этажа и превратили в производственные цеха и ПТУ. Во время обустройства зоны было разрушено и частично залито бетоном захоронение гетманского рода Скоропадских, а большинство надгробий и склепов уничтожено.

Колония предназначалась для особо опасных преступников – убийц, насильников и грабителей. Здесь одновременно содержали более 1000 осужденных, а в пиковые периоды – до 2500 человек. В рамках оптимизации пенитенциарной системы колонию постепенно законсервировали, а в 2018 году из нее вывели последнего заключенного.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и в современной Украине немало известных заведений отбывания наказаний. Среди них – колония в Харькове, где сидела Юлия Тимошенко.