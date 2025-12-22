От приговора до инвалидной коляски: где в Харькове сидела Юлия Тимошенко и в каких условиях (фото, видео)

Тимошенко в Харьков привезли перед Новым, 2012 годом

Четырнадцать лет назад Юлия Тимошенко ожидала этапирования в Качановскую исправительную колонию в Харькове. 11 октября 2011 года ее приговорили к 7 годам за решеткой за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. 30 декабря ее перевезли из Киева в Харьков.

Что нужно знать:

Фактически, Тимошенко находилась в следственном изоляторе, а не в общих помещениях колонии

Из-за проблем со здоровьем она большую часть времени находилась в медицинской части СИЗО

В колонии экс-премьер пробыла примерно полгода, после чего ее перевели в больницу "Укрзализныци"

В феврале 2014 года Верховная Рада приняла решение о ее освобождении

Как Тимошенко "сидела" в колонии

Во время пребывания в Качановской колонии Юлия Тимошенко находилась в следственном изоляторе. В камере, кроме кроватей, был унитаз, биде и душевая кабина. Из-за жалобы на состояние здоровья она находилась в медицинской части СИЗО.

Камера Тимошенко

Камера Тимошенко

Камера Тимошенко

Справка:

Качановская исправительная колония №54 — уголовно-исполнительное учреждение для женщин, функционирующее с 1927 года на территории бывшей усадьбы помещика Качанова и ныне содержащее более 800 осужденных.

Качановская исправительная колония №54

Она имеет минимальный уровень безопасности с общими условиями, а также отдельный сектор среднего уровня для женщин, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Уже после осовобождения Тимошенко "Качановку" капитально отремонтировали, сделав личное пространство для осужденных.

Камеры в Качановской исправительной колонии №54

Камеры в Качановской исправительной колонии

Тимошенко в больнице: голодовка и поддержка поклонников

В колонии Тимошенко пробыла полгода. Уже весной 2012 года она была переведена в больницу "Укрзализныци", более известную как 5 ЦКБ.

5 ЦКБ в Харькове

За воротами больницы постоянно дежурили поклонники Тимошенко, скандировавшие "Юли волю" и десятки журналистов. За время пребывания в больнице экс-премьер несколько раз объявляла голодовку, в частности как протест против выборов депутатов Верховной Рады.

Больница и поклонники Тимошенко за забором

Тимошенко в больнице

Увольнение Тимошенко

В феврале 2014 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Тимошенко. Юлию Тимошенко вывезли из здания харьковской больницы "Укрзализныци" на инвалидной коляске, после чего она села в автомобиль и отправилась в аэропорт для перелета в Киев.

Тимошенко в машине едет в аэропорт/ Фото УП

Тимошенко вывозят из больницы

