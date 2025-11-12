Арбитр криминального Киева, который сбежал из Лукьяновского СИЗО: чем еще известен авторитет "Пуля"

История авторитета, к которому шли за справедливостью даже враги

Киев начала 90-х – это не просто столица молодого независимого государства. Это город, где рушились старые правила и ещё не родились новые.

В этом хаосе существовал человек, который умел то, чего не могли другие – договариваться. Его боялись, но к нему шли за справедливостью. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Владимир Никуличев, известный как "Пуля", остается одной из самых противоречивых и влиятельных фигур в истории киевского криминального мира. Он создал империю, которой управлял не через страх, а через уважение и справедливость – по меркам уголовной среды.

Ранние годы: путь от грабителя до авторитета

Первый срок за грабеж и вымогательство Никуличев получил в семнадцать лет. Этот момент стал поворотным – молодой преступник быстро понял законы тюремной иерархии и начал выстраивать свой авторитет. Удивительно, но "Пуля" никогда не стал "вором в законе", хотя имел для этого все возможности. Его статус был уникальным: "смотрящий" и авторитет, который пользовался уважением во множестве колоний, но принципиально отказывался от воровской короны.

Владимир Никуличев с женой

Легендарный побег из Лукьяновского СИЗО

В 1972 году Никуличев совершил побег, о котором до сих пор рассказывают легенды. Используя обычное лезвие, он подпилил решетку камеры, выбрался на крышу корпуса и перебрался на административное здание. Побег был успешным, но том же году его поймали, а в 1973-м осудили за кражу, грабеж и побег к 15 годам лишения свободы. Этот срок окончательно укрепил авторитет "Пули" в криминальной среде.

Лукьяновское СИЗО

Расцвет группировки "Пули"

К началу 1990-х киевская организованная преступная группировка "Пули" насчитывала около 6 тысяч активных участников. Никуличев был мастером создания команды – он умел собирать вокруг себя "бывалых", людей с опытом и собственным авторитетом.

В его окружении были колоритные личности:

Власюк "Хромой" – один из первых организаторов игорных "напёрстков" в Киеве;

– один из первых организаторов игорных "напёрстков" в Киеве; Радченко "Вата" – специалист по разборкам на выезде;

– специалист по разборкам на выезде; Рыбалко "Рыбка" – квартирный вор с клептоманией, который после смерти Пули стал фактическим главой группировки.

Арбитр криминального Киева

"Пуля" стал уникальным явлением для криминального мира столицы. К нему обращались для решения конфликтов при дележе "даней" с нелегальных рынков, игровых площадок, стоянок такси. Даже сотрудники правоохранительных органов в приватных беседах признавали: "Этот человек умеет договариваться там, где другие хаотично дерутся".

Его внутренний кодекс был прост и понятен всем. За "беспредел" – жёсткое, но справедливое наказание. При спорах между группировками – максимально аккуратное урегулирование, чтобы не допустить масштабной войны.

Противостояние с "Буней" (Игорем Залевским) и его окружением, а также десятками мелких групп, стало легендарным. Многие одиночки пытались внедриться в легальный бизнес через спорт, политику или шоу-бизнес, но авторитет "Пули" оставался непоколебимым.

Человек за маской авторитета

Мало кто знает о человеческой стороне Никуличева. На зоне он слыл человеколюбом – помогал семьям заключенных и бедным. Он устраивал настоящий культ уважения, но не создавал "круга избранных": к нему мог обратиться любой, от новичка до старожила.

В 70-х и 80-х "Пуля" стал героем милицейских баек. Он чаще других умел выходить на свободу "по ошибке" или "благодаря адвокату", а история его побега из СИЗО стала легендой среди уголовников и следователей.

Загадочная смерть

Летом 1992 года жизнь Владимира Никуличева оборвалась при загадочных обстоятельствах. Его автомобиль Volvo столкнулся с внезапно разворачивающимся на трассе КамАЗом. Многие до сих пор уверены, что грузовик оказался на его пути неслучайно.

Похороны "Пули"

Это стало знаковым событием: лидеров той эпохи редко ликвидировали в ходе прямых разборок – обычно это были взрывы или расстрелы у подъездов. "Пуля" погиб при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают вопросы, не став жертвой мести явных врагов.

Авторитет "Рыбка" на прощании с "Пулей"

Похоронен Никуличев рядом с отцом. Многие из его подручных ушли из жизни не менее трагически – жертвы показательных убийств в борьбе за передел сфер влияния.

Наследие эпохи

После смерти "Пули" название группировки закрепилось за несколькими мелкими группами, но никто не смог повторить масштаба и единоначалия его эпохи. Его бывшие сподвижники – Рыбка и Хромой – пытались удержать порядок, но новая криминальная эпоха уже несла свои правила.

"Пуля" похоронен на Совском кладбище

В 90-х в Киеве начали появляться новые способы криминального давления, но до последнего многие "старики" сравнивали их с методами "Пули" и называли "нечестными". Киеву долго не хватало подобного арбитра.

Владимир Никуличев "Пуля" – личность, которая создавала негласный баланс криминального мира Киева. История этого человека до сих пор хранит свои тайны под слоем времени, но память о нём жива среди тех, кто помнит взлет и падение старых группировок столицы.

