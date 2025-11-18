Косы девушек и 524 жертвы. Где в Украине массовая могила, которую 40 лет прятала советская власть

Жертв содержали в тюрьмах Станиславова, а весной 1941 года расстреливали на месте

В Ивано-Франковске в 40-х годах НКВД массово казнило украинцев в урочище Демьянов Лаз. Сегодня здесь находится мемориальный комплекс, но еще чуть более 80 лет назад было место жестоких убийств.

Во время раскопок 1989 года в трех ямах обнаружили останки 524 человек: 359 мужчин, 159 женщин и даже детей. Пол шести человек установить не удалось. Раскопки продолжались 40 дней с 21 сентября по 29 октября 1989 года. Среди жертв были молодые девушки – на черепах остались косы. И еще не все тела найдены. "Телеграф" расскажет историю этого места.

Стелла в музее "Демьянов Лаз" с фото и именам погибших/ Екатерина Москалюк

1939-1941 гг.

В сентябре 1939 года, убегая из Станиславова (так тогда назывался Ивано-Франковск) в страхе советской оккупации, польские полицейские оставили после себя архивы с информацией об украинском освободительном движении. Когда 18 сентября город заняла Красная армия, в НКВД сразу использовали эти документы: уже через несколько недель начались первые аресты. Забирали священников, учителей, деятелей "Просвещения", кооператоров, часто прямо с улицы.

Сначала людей содержали в местных тюрьмах, затем осуждали и отправляли в ГУЛАГ. Но с весны 1941 года многих начали расстреливать на месте. Тела тайно хоронили в урочище Демьянов Лаз — глухой холмистой местности. Туда их свозили грузовиками, а убивали на месте нынешнего управления СБУ, в помещениях школы №5.

В музее мемориального комплекса – останки людей и их личные вещи/Екатерина Москалюк

1970

В 1970 году после американской передачи на Радио Свобода, в которой беглец из СССР рассказал, как ему чудом удалось пройти мимо смерти в Демьяновом Лаге, на это место согнали тяжелую технику. Бульдозеры и экскаватор зрели холмы, пытаясь изменить местность до неузнаваемости.

21 сентября по 29 октября 1989 года

Осенью 1989 года советские власти разрешили раскопки, однако их инициаторам — местному отделению "Мемориала" угрожали. Когда из земли достали первые кости, место раскопок огородили и поставили стеллажи. Сотни скелетов выкапывали из земли не только участники раскопок — к ним присоединились добровольцы.

За 40 дней нашли останки 524 человек. Некоторых из них подвергли пыткам – били током, забивали в голову гвозди. Убивали в основном выстрелами в голову, добивали ударами штыка в сердце. Среди жертв был даже младенец — судмедэкспертиза позже установила вероятный сценарий — его мать убили и бросили вместе с живым ребенком в могилу.

Жертвы Демьянового лаза

Единственные останки, которые удалось полностью идентифицировать, — сечевой стрелок, командир Гуцульского шалаша УГА Григорий Голинский. Его узнали по результатам операции — трепанации черепа. Он также единственный, кто похоронен в Делятине.

Эксгумация жертв НКВД/Архив Мемориального комплекса "Демьянов лаз"

На месте удалось установить личность еще 22 жертв. Тогда сотни людей приходили к месту казни, чтобы найти родных. Юношу-десятиклассника узнали по его обуви — брат делал ее собственноручно. Федора Пастушенко также узнали за обувью — футбольной бутсой, он играл в футбольной команде железной дороги. Маричку Косив арестовали, когда она с ребятами водила Маланку (старая украинская традиция в цикле зимних праздников). Около Пасхи того же года приговорили к семи годам, у ее тела сохранились документы. Да, среди жертв было немало осужденных на 3,7, 10 лет — их просто убили не вывозя из Ивано-Франковска. Часто даже не обыскивая, у них оставались ремешки и тому подобное.

Еще 400 имен удалось установить благодаря архивам СБУ. 29 октября 1989 их перезахоронили.

Перезахоронение жертв НКВД/ Архив Мемориального комплекса "Демьянов лаз"

Современная Украина: еще не все жертвы найдены

В 1998 году у места захоронений открыли мемориальный комплекс "Демьянов Лаз". О еще одном возможном месте массовой казни узнали случайно. В 2011 году немецкая фирма хотела продать музею металлоискатель. Во время демонстрации и нашли место на похоронах. По состоянию на 2021 год, там просто поставили крест.

