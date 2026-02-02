Летел в Россию? Над Харьковом засекли странный пассажирский самолет
Воздушное пространство над Украиной продолжает оставатся закрытым
В небе над Украиной радары засекли загадочные самолеты. Они якобы летели над крупными городами и пересекли всю страну.
Что нужно знать:
- Радары сообщают о странных полетах над Украиной
- Самолеты якобы увидели над Харьковом и Полтавой
- Все борта были российскими
Об этом свидетельствуют данные airnavradar.
Согласно информации мониторингового сервиса, 1 февраля его системы зафиксировали странные полет двух пассажирских бортов в небе над Украиной. Они летели с разных направлений и были замечены над несколькими городами.
Подробности полета
Airnavradar указывает, что речь о пассажирских бортах российской авиакомпании "Аэрофлот". Рейсы соединяли РФ и Египет, однако один летел из Хургады в Санкт-Петербург, а другой из Москвы в Хургаду. Однако во время их полетов они якобы отклонились от курсов и нарушили воздушное пространство Украины, пролетев всю страну насквозь. В частности, самолеты засекли над Харьковом и Полтавой. Несмотря на странности сообщается, что оба полета завершились успешно.
Что это было?
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство над нашей страной было закрыто. Поэтому, вероятно, речь идет о сбое в системе наблюдения за полетами.
К слову, аналогичные случаи эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.
"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.
Почему самолеты отображаются на карте мониторинговых сервисов:
- передача искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбои в работе наземных приемных станций,
- помехи в работе GPS,
- активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.
Где следить за ситуацией в воздушном пространстве Украины
Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.
Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Днепром также фиксировали странные полеты.