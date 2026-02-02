Летів до Росії? Над Харковом засікли дивний пасажирський літак

Повітряний простір над Україною продовжує залишатися закритим

У небі над Україною радари засікли загадкові літаки. Вони нібито летіли над великими містами та перетнули всю країну.

Що потрібно знати:

Радари повідомляють про дивні польоти над Україною

Літаки нібито побачили над Харковом та Полтавою

Усі борти були російськими

Про це свідчать дані Airnavradar.

Згідно з інформацією моніторингового сервісу, 1 лютого його системи зафіксували дивний політ двох пасажирських бортів у небі над Україною. Вони летіли з різних напрямів і були помічені кількома містами.

Подробиці польоту

Airnavradar зазначає, що йдеться про пасажирські борти російської авіакомпанії "Аерофлот". Рейси з’єднували РФ і Єгипет, однак один летів із Хургади до Санкт-Петербурга, а інший з Москви до Хургади. Однак під час їхніх польотів вони нібито відхилилися від курсів та порушили повітряний простір України, пролетівши всю країну наскрізь. Зокрема, літаки засікли над Харковом та Полтавою. Незважаючи на дивно, повідомляється, що обидва польоти завершилися успішно.

Що це було?

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повітряний простір над нашою країною було закрито. Тому, ймовірно, йдеться про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, аналогічні випадки експерт із авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Чому літаки відображаються на карті моніторингових сервісів:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Де слідкувати за ситуацією у повітряному просторі України

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у небі над Дніпром також фіксували дивні польоти.