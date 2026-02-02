Стильно и винтажно: как выглядело метро в Киеве 65 лет назад (фото)

Станция была открыта в 1960 году.

Станции метро Киева имеют интересную архитектуру и украшения. Однако некоторые детали давно заменили и увидеть их теперь можно только на старых снимках.

В одной из тематических групп в соцсети Facebook было опубликовано фото станции метро "Университет" 1961 года. На снимке – эскалаторы и светильники еще старого образца.

Эскалатор станции метро "Университет", 1961 год

"Какое все стильное и винтажное", — написал один из комментаторов

Станция метро "Университет" в Киеве — что о ней известно

Станцию, расположенную между станциями "Вокзальная" и "Театральная", открыли 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства. Название определило расположение вблизи главного ("красного") корпуса Национального университета им. Шевченко.

С 1986 года станция "Университет" имеет статус "памятник архитектуры местного значения". В нее входят три подземных зала — средний и два зала с посадочными платформами.

Залы станции соединены между собой рядами проходов-порталов, чередующихся с пилонами. Пилоны облицованы коричнево-розовым мрамором с белым декоративным орнаментом из гипса. "Изюминкой" "Университета" являются карнизы из литого стекла и освещение за ними, сложный узор на полу. Интересно, что в мраморе, которым облицована станция, можно разглядеть окаменевшие остатки доисторических существ.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю самой уникальной станции метро Киева. Сначала ее не хотели строить, а потом называли привидением.