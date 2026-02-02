Есть лишь одно "безопасное" место: где в вагоне метро сильнее всего дует и почему

Машинист рассказал, как устроена вентиляция в вагонах метрополитена

Практически на всех ветках в поездах столичной подземки есть воздухозаборники, которые можно увидеть на крыше. Именно через них во время движения воздух попадает в вагон.

В вагонах есть места, где дует больше всего и наоборот. Этим секретом поделился машинист Киевского метрополитена Дмитрий в соцсетях.

Чтобы избежать сквозняков лучше всего устроиться в самом начале вагона по ходу поезда, возле двери в другой вагон. Соответственно, самая мощная вентиляция в хвосте вагона. Этим можно воспользоваться в летнюю жару.

Что касается середины вагона, то часть возле стены, где открываются двери на платформу во время остановки, — более продуваемая, чем та, что напротив.

Ранее известный ведущий Дмитрий Комаров показал "легкие" харьковского метро, спасшие тысячи людей в начале полномасштабного вторжения. В те месяцы люди передвигались по городу по тоннелям метро и благодаря мощной системе вентиляции тысячам харьковчан было чем дышать.

Также он показал, что делает эскалатор со шнурками или одеждой. Шнурки мгновенно затягивает внутрь механизма и держит крепко. В реальных условиях остановить эскалатор самостоятельно очень сложно – нужно нажать особую аварийную кнопку внизу или вверху эскалатора.