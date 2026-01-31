Строили в режиме строгой секретности: что известно о тайных бункерах на станции "Арсенальная" в Киеве

Под заводом "Арсенал" размещался большой командный центр управления и склады с запасами еды и оружия

Станция "Арсенальная" — одна из самых известных в киевском метрополитене. Глубина ее залегания послужила основой для невероятного инженерного проекта.

Во времена СССР под Арсенальной площадью было построено несколько бункеров для партийной элиты. "Телеграф" расскажет об истории этих уникальных построек.

Где находится станция

"Арсенальная" расположена на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена между станциями "Хрещатик" и "Днепр". Она была открыта 6 ноября 1960 года в ходе первой очереди строительства.

История

Исследователи отмечают, что во второй половине ХХ века в Киеве строились тайные бункеры и бомбоубежища, которые планировалось использовать для управления армией и пребывания высшего партийного и военного руководства в случае термоядерной войны. Во время Холодной войны метрополитен стал стратегическим фортификационным объектом. А построенные укрытия в киевской подземке в конце прошлого века считались самыми мощными в мире.

В частности, на станции "Днепр" можно увидеть систему защиты от ядерных ударов. Она оборудована сверхмощной герметической дверью толщиной 30-40 см, которая закрывается за 8-10 секунд и надежно блокирует станцию в экстренных случаях.

Герметичный затвор на станции "Днепр"

Параллельно веткам метро были построены разветвления подземных тоннелей. Станция "Арсенальная" считается самой глубокой в мире — расположена на глубине 105,5 метров. Именно поэтому там был расположен большой командный центр управления, система коридоров и ходов, склады с запасами пищи и оружия.

При строительстве станции использовали технологию замораживания грунтов – пробурили около 400 скважин, которые наполнили жидким азотом. Это позволило стабилизировать землю и избежать оползней. Чтобы замаскировать строительство, его начали за зданием секретного завода "Арсенал". Работы вели в три смены, землю вывозили ночью за город в покрытых брезентом грузовиках. Когда основные работы по выработке штолен и постройке спецблока были закончены – СССР развалился и о секретном строительстве забыли. Сохранилась часть маскировочных сооружений на поверхности в виде обычной бойлерной и заваренный решеткой выход на перегон "Крещатик" – "Арсенальная".

Тоннель станции метро "Арсенальная"

В этих подземных хранилищах даже были обустроены помещения особой комфортности для долгосрочного пребывания партийных должностных лиц и военного руководства. Одну из таких обнаружили на Сырце. Остатками таких считают "Станцию Герцена", "Львовскую браму" и "Теличку". Интересно, что системы вентиляции были спроектированы по примеру систем подлодок, где подача и фильтрация воздуха была лучшей. Невероятно, но эта система до сих пор безупречно работает — в помещениях циркулирует сухой воздух.

Платформа на станции "Арсенальная"

Считается, что именно из-за подобных второстепенных работ первая линия столичного метрополитена строилась аж 20 лет. Также есть версия, что центральные главные станции красной ветки метро соединены с главными правительственными зданиями страны.

Строительство тоннелей метрополитена в Киеве

