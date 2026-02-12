Путин не получил четкий сигнал? В Европе назвали шесть шагов, чтобы закончить войну в Украине

Киев должен получить финансирование не на годы, а на десятилетие

Остановить российского диктатора Владимира Путина, который развязал полномасштабную войну против Украины, можно комплексом мер — военных, экономических, политических и дипломатических. Только их сочетание способно убедить его во мнении, что Украина в итоге все равно не станет жертвой его агрессии.

Что нужно знать:

Стратегическое единство Европы надо дополнить политическими шагами

Европа должна разрешить своим гражданам воевать за Украину

Китай может заставить Путина прекратить войну в Украине

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал глава правления Республиканского фонда Украины, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Пйотр Кульпа. Он назвал шесть шагов, чтобы закончить войну в Украине.

— Сегодня это прежде всего последовательность [Европы] в поддержке Украины. Просто Путин не получает чёткого сигнала, потому что сейчас Европа выделила [90 млрд евро] финансирования на два года. Если бы было выделено, например, на пять, семь, 10 лет, — да, это был бы и чёткий посыл, что стойкость Украины не будет сломлена, — говорит политический эксперт.

Во-вторых, по его словам, для украинского ВПК нужно найти финансирование на длительный период, чтобы украинские фирмы не боялись вкладывать деньги в развитие технологии, прежде всего в инженерию и так далее.

— В-третьих, это поддержка масштабирования [производства] военной продукции.

В-четвертых, снятие ограничений с граждан Европейского Союза, которые хотели бы добровольцами воевать на стороне Украины, чтобы в своих странах не считались уголовниками, потому что законодательство многих стран запрещает, — говорит экс-секретарь польской делегации.

По его мнению, стратегическое единство Европы должно быть дополнено политическими шагами, как то предоставление гарантии безопасности Киеву и вступление Украины в Европейский Союз.

— Вот все эти моменты, которые убедят Путина, что Украина не будет жертвой его успешной агрессии, что он ничего не получит.

Кроме того, думаю, дипломатия — это переговоры Запада с Китаем. Китай является единственной страной, от которой Российская Федерация зависит, и который имеет возможность заставить Путина приостановить войну и взять на себя гарантии того, чтобы Россия больше не вторгалась в пространство Украины, — подытожил Пйотр Кульпа.

