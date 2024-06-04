До начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осталось два шага: посол Евросоюза Катарина Матернова

Могут ли в июне начаться официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС?

По данным западных СМИ, Европейский Союз может начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в конце июня. Начало официальных переговоров с Киевом должно состояться через созыв межправительственной конференции, которую должно проводить действующее председательство в Совете Европейского Союза. Сейчас это право за Бельгией, однако уже с 1 июля ее сменяет Венгрия, что создает очевидные дополнительные риски для Киева.

Второй важный фактор — скоординировать конференцию с результатами выборов в Европарламент, которые завершатся 9 июня. После волеизъявления руководство ключевых институтов ЕС изменится: например, обновленный состав Европейской комиссии будет утвержден осенью. Технические процессы элементарно могут занять время и затянуть начало переговоров.

Что нужно, чтобы переговоры стартовали, и почему Украине будет легче продвигаться дальше на пути в Евросоюз — в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

— Межправительственная конференция Украина-ЕС, которая считается началом открытия переговоров, может состояться в июне — насколько реалистична эта перспектива? И какие шаги будут первоочередными после начала переговоров?

— Если говорить о реальной перспективе, то я не хочу делать прогнозы на то, что произойдет в июне. Надеюсь, что будет консенсус для официального начала переговоров, а это значит, что нужно, чтобы случились два шага. Во-первых, Совет, то есть 27 государств-членов, должен принять т.н. мандат на переговоры, который является "рамкой" для Европейской комиссии по ведению переговоров; во-вторых, нужно созвать первую межправительственную конференцию. Но какова перспектива – я не могу сказать. И не хочу делать оценок.

Надеюсь, это произойдет. Какие последующие шаги после этого? Когда состоится первая межправительственная конференция, она откроет первые главы переговоров, и первыми будут открыты главы 23 и 24, касающиеся верховенства права, борьбы с коррупцией, институтов и т.д.

*Отметим, реформы и приведение украинского законодательства к требованиям Европейского Союза происходит по 35 переговорным главам, сгруппированным в шесть кластеров (это называется acquis ЕС). И это тот процесс, который займет не один год.

Источник: Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции

— По пути к членству в ЕС Украина должна пройти фактически 35 шагов — глав acquis. Какие из них будут наиболее сложными для реализации?

— Традиционно, со всеми странами наиболее сложные 23 и 24 главы, потому что это реформы фундаментального характера государства, верховенства права, борьбы с коррупцией, судебной системы и так далее. Сейчас преимущество Украины состоит в том, что вы не начинаете с нуля.

Вы в последние 10 лет сделали много шагов в этих реформах. К примеру, на прошлой неделе Верховная Рада на основе реформированного порядка назначила нового судью Конституционного суда. Это было одно из условий Европейского Союза.

То есть, иными словами, это очень сложные сферы. Надо еще провести много реформ, но Украина не начинает с нуля.

— Но все же, сколько лет может занять этот путь?

— Опять же точной цифры нет. Это будет зависеть от поддержания импульса государствами-членами, поддержания консенсуса среди них, поскольку каждый шаг по пути вступления является предметом согласия всех 27 государств-членов.

Поэтому предпосылкой будет сохранение консенсуса по расширению ЕС. И потом многое будет зависеть от готовности Украины и от того, как быстро вы приступите к огромным требованиям законодательства ЕС, как быстро укрепите различные институты, которые потребуются и так далее. Следовательно, многое будет зависеть от Украины.

Но ускорение реформ, которое наблюдается после полномасштабного вторжения, дает мне надежду и убеждение, что Украина [в этом] будет быстрее, чем иногда в прошлом.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что страны ЕС разозлены попытками Венгрии блокировать помощь Украине.