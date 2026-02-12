Путін не отримав чіткий сигнал? У Європі назвали шість кроків, щоб закінчити війну в Україні

Київ має отримати фінансування не на роки, а на десятиліття

Зупинити російського диктатора Володимира Путіна, який розв’язав повномасштабну війну проти України, можна комплексом заходів – військових, економічних, політичних та дипломатичних. Тільки їхнє поєднання здатне переконати його на думці, що Україна все одно не стане жертвою його агресії.

Що потрібно знати:

Стратегічну єдність Європи треба доповнити політичними кроками

Європа має дозволити своїм громадянам воювати за Україну

Китай може змусити Путіна припинити війну в Україні

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів голова правління Республіканського фонду України, екс-секретар польської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Пйотр Кульпа. Він назвав шість кроків, щоб закінчити війну в Україні.

— Сьогодні це насамперед послідовність [Європи] у підтримці України. Просто Путін не отримує чіткого сигналу, тому що зараз Європа надала [90 млрд євро] фінансування на два роки. Якби було виділено, наприклад, на п’ять, сім, 10 років, — так, це був би і чіткий посил, що стійкість України не буде зламана, — каже політичний експерт.

По-друге, за його словами, для українського ВПК потрібно знайти фінансування на тривалий період, щоб українські фірми не боялися вкладати гроші у розвиток технології, насамперед в інженерію тощо.

— По-третє, це підтримка масштабування військової продукції.

По-четверте, зняття обмежень із громадян Європейського Союзу, які хотіли б добровольцями воювати на боці України, щоб у своїх країнах не вважалися карними злочинцями, бо законодавство багатьох країн забороняє, — каже екс-секретар польської делегації.

На його думку, стратегічна єдність Європи має бути доповнена політичними кроками, як-от надання гарантії безпеки Києву та вступ України у Європейський Союз.

— Ось усі ці моменти, які переконають Путіна, що Україна не буде жертвою його успішної агресії, що він нічого не отримає.

Крім того, гадаю, дипломатія — це переговори Заходу з Китаєм. Китай є єдиною країною, від якої Російська Федерація залежить, і яка має можливість змусити Путіна призупинити війну та взяти на себе гарантії того, щоб Росія більше не вторгалася у простір України, — підсумував Пйотр Кульпа.

