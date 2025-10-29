Даже не Польша: какая страна больше всего хочет вступления Украины в ЕС, поддержка впечатляет

Европейцы больше всего хотят видеть в Евросоюзе именно Украину

Европейцы хотят видеть Украину в ЕС. Уровень поддержки граждан по этому вопросу довольно высок, особенно в Швеции.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Джессика Розенкранц, министр Швеции по делам Европейского Союза. Больше о поддержке Украины, ЕС и давлению на Венгрию читайте в полной версии беседы, перейдя по ссылке.

По словам Розенкранц, она ощущает большую поддержку благодаря чрезвычайно сильной общественной позиции шведов по членству Украины в ЕС.

Мы получили результаты недавнего опроса Евробарометра, который показал, что именно Швеция является страной ЕС с высоким уровнем поддержки членства Украины. 91% шведов поддерживают вступление Украины в Европейский Союз сказала политик

Для справки: Евробарометр — серия регулярных опросов общественного мнения, проводимых для изучения отношения граждан к разным вопросам, связанным с Европейским Союзом и обществом в целом.

Стоит отметить, что такой результат поддержки является одним из самых высоких во всем Евросоюзе. По данным опроса, второй по поддержке вступления Украины в ЕС является Финляндия (82%).

В целом, европейцы больше всего хотят видеть в Евросоюзе именно Украину среди других стран-претендентов. За это сейчас выступает 52% респондентов в 14 странах.

