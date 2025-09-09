Час настал: глава дипломатии Евросоюза высказалась о вступлении Украины

Вступление Украины в Европейский Союз – это то, что дарит надежду украинскому народу

Депутаты Европарламента 9 сентября обсуждают гарантии безопасности для Украины, а также путь страны к членству в Евросоюз. Во время заседания глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, что уже пора начать переговоры по первому кластеру в процессе вступления Украины в ЕС.

По её словам, вступление Украины в Европейский Союз – это то, что дарит надежду украинскому народу, возможность жить свободно и процветать снова.

"Украина уже продемонстрировала впечатляющий прогресс в реформах, даже среди войны. Процесс вступления основан на заслугах, и Украина заслуживает прогресса. Пора начать переговоры по первому кластеру. Война закончится, и когда это произойдет, Украина восстановится, а Россия заплатит за ущерб, который она нанесла и продолжает наносить. Российские суверенные активы должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит Украине миллиарды евро ущерба, который уже нанес", — считает она.

Также Каллас заверила, что Европейский Союз будет продолжать вносить свою долю для защиты безопасности континента. Работа ведется по трем главным направлениям:

Европейский Союз уже подготовил около 80 000 украинских военнослужащих.

"Мы являемся крупнейшим тренером украинских вооруженных сил. Мы тоже начали работать над изменением мандата нашей миссии, чтобы можно было тренировать военных и на территории Украины. Самая сильная гарантия безопасности – сильная украинская армия", — сказала Каллас.

Европейский Союз и дальше будет поддерживать внутреннюю безопасность и устойчивость Украины через гражданскую миссию.

"Мы уже помогали украинской полиции и укрепили верховенство права в стране. А сегодня существует еще много вызовов, в частности, связанных с войной", — сказала она.

ЕС будет и дальше укреплять оборонную промышленность Украины.

"Россия не сломила решимость Украины, и она не должна сломать нашу. А сомневающимся — не сомневайтесь. Безопасность Украины – это европейская безопасность, и пока Россия ведет свою незаконную войну, мы должны продолжать борьбу", — резюмировала она.

