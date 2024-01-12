С Днем ангела, Татьяна! Яркие поздравления в стихах и картинках для родных

Любое теплое слово – это не мелочь, а жест поддержки и любви

В новоюлианском церковном календаре 12 января — Татьянин день. В этот день верующие чтят память святой мученицы Татианы Римской. И хотя для многих это просто именины, за датой стоит история, объясняющая, почему Татьяну следует поздравить не "для галочки", а с уважением.

Имя Татьяна имеет греческое происхождение и переводится как "упорядочивающая" или "организатор". Символизм здесь почти идеален — женщин, имеющих это имя, описывают как людей с сильным характером, способных брать ответственность и не теряться в сложных ситуациях.

Считается, что Татьяны очень трудолюбивы и упрямы, они любят детей и становятся хорошими мамами, а мужчину ищут надежного. Ко святой обращаются в искренней молитве, чтобы она помогла в учении, и непременно благодарят за успехи.

Поздравления в стихах и открытки с именинами Татьяны

***

Сегодня твои именины, Таня!

Желаю в душе только веселых песен,

Чтобы ты улыбалась каждое утро,

Чтобы был полон радостей каждый твой день!

Пусть хранит тебя ангелочек

От разных неудач и злой беды!

Желаю здоровья, любви, достатка,

И чтобы все мечты сбывались всегда!

***

С днем Татьяны шлю поздравления!

Пусть исполнятся все желания.

Пусть сказочным будет вечер,

Пусть будет полным счастья кувшин.

Желаю дней не тратить,

Спешить жить и любить.

За мечтой смело идти

И легко достичь цели.

***

С Днем Татьяны поздравить

Тороплюсь я сегодня,

Всех благ вам пожелать

И здравница бездна.

Удачи, обилия, ласки,

Мира, радости, добра,

Светлых дней, как в сказке,

Верных друзей и тепла!

***

С днем Татьяны, моя дорогая,

От души тебя поздравляю!

Мира, согласия и счастья,

Таня, я тебе желаю.

Пусть праздники ведет тихонько

К большому успеху,

Поможет пусть всегда

Решите все задачи.

