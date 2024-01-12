С Днем ангела, Татьяна! Яркие поздравления в стихах и картинках для родных
Любое теплое слово – это не мелочь, а жест поддержки и любви
В новоюлианском церковном календаре 12 января — Татьянин день. В этот день верующие чтят память святой мученицы Татианы Римской. И хотя для многих это просто именины, за датой стоит история, объясняющая, почему Татьяну следует поздравить не "для галочки", а с уважением.
Имя Татьяна имеет греческое происхождение и переводится как "упорядочивающая" или "организатор". Символизм здесь почти идеален — женщин, имеющих это имя, описывают как людей с сильным характером, способных брать ответственность и не теряться в сложных ситуациях.
Считается, что Татьяны очень трудолюбивы и упрямы, они любят детей и становятся хорошими мамами, а мужчину ищут надежного. Ко святой обращаются в искренней молитве, чтобы она помогла в учении, и непременно благодарят за успехи.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки и стихотворные поздравления, чтобы вы могли сделать приятно всем знакомым Татьянам.
Поздравления в стихах и открытки с именинами Татьяны
***
Сегодня твои именины, Таня!
Желаю в душе только веселых песен,
Чтобы ты улыбалась каждое утро,
Чтобы был полон радостей каждый твой день!
Пусть хранит тебя ангелочек
От разных неудач и злой беды!
Желаю здоровья, любви, достатка,
И чтобы все мечты сбывались всегда!
***
С днем Татьяны шлю поздравления!
Пусть исполнятся все желания.
Пусть сказочным будет вечер,
Пусть будет полным счастья кувшин.
Желаю дней не тратить,
Спешить жить и любить.
За мечтой смело идти
И легко достичь цели.
***
С Днем Татьяны поздравить
Тороплюсь я сегодня,
Всех благ вам пожелать
И здравница бездна.
Удачи, обилия, ласки,
Мира, радости, добра,
Светлых дней, как в сказке,
Верных друзей и тепла!
***
С днем Татьяны, моя дорогая,
От души тебя поздравляю!
Мира, согласия и счастья,
Таня, я тебе желаю.
Пусть праздники ведет тихонько
К большому успеху,
Поможет пусть всегда
Решите все задачи.
Ранее "Телеграф" рассказывал о запретах у Татьянин день. Узнайте, почему в этот день нельзя выбрасывать мусор и ругать детей.