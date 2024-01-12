З Днем ангела, Тетяно! Яскраві привітання у віршах та картинках для рідних
Будь-яке тепле слово – це не дрібниця, а жест підтримки та любові
У новоюліанському церковному календарі 12 січня — Тетянин день. Цього дня віряни вшановують пам’ять святої мучениці Татіани Римської. І хоча для багатьох це просто іменини, за датою стоїть історія, яка пояснює, чому Тетян варто привітати не "для галочки", а з повагою.
Ім’я Тетяна має грецьке походження та перекладається як "та, що впорядковує" або "організаторка". Символізм тут майже ідеальний — жінок, які мають це ім'я, описують як людей із сильним характером, здатних брати відповідальність і не губитися у складних ситуаціях.
Вважається, що Тетяни дуже працелюбні та вперті, вони люблять дітей і стають добрими мамами, а чоловіка шукають надійного. До святої звертаються у щирій молитві, щоб вона допомогла у навчанні, і неодмінно дякують за успіхи.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та віршовані привітання, щоб ви могли зробити приємно усім знайомим Тетянам.
Привітання у віршах та листівки з іменинами Тетяни
***
Сьогодні твої іменини, Тетянко!
Бажаю в душі лиш веселих пісень,
Щоб ти посміхалася кожного ранку,
Щоб був повен радощів кожен твій день!
Нехай береже тебе янголятко
Від різних невдач та лихої біди!
Бажаю здоров’я, кохання, достатку,
І щоб усі мрії здійснювались завжди!
***
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
***
З Днем Тетяни привітати
Поспішаю я сьогодні,
Усіх благ вам побажати
І здоров’ячка безодню.
Успіхів, достатку, ласки,
Миру, радості, добра,
Світлих днів, немов у казці,
Вірних друзів і тепла!
***
З днем Тетяни, моя люба,
Від душі тебе вітаю!
Миру, злагоди і щастя,
Таня, я тобі бажаю.
Хай свята веде тихенько
До великої удачі,
Допоможе хай завжди
Вирішить усі задачі.
Раніше "Телеграф" розповідав про заборони у Тетянин день. Дізнайтеся, чому цього дня не можна викидати сміття і лаяти дітей.