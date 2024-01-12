З Днем ангела, Тетяно! Яскраві привітання у віршах та картинках для рідних

Будь-яке тепле слово – це не дрібниця, а жест підтримки та любові

У новоюліанському церковному календарі 12 січня — Тетянин день. Цього дня віряни вшановують пам’ять святої мучениці Татіани Римської. І хоча для багатьох це просто іменини, за датою стоїть історія, яка пояснює, чому Тетян варто привітати не "для галочки", а з повагою.

Ім’я Тетяна має грецьке походження та перекладається як "та, що впорядковує" або "організаторка". Символізм тут майже ідеальний — жінок, які мають це ім'я, описують як людей із сильним характером, здатних брати відповідальність і не губитися у складних ситуаціях.

Вважається, що Тетяни дуже працелюбні та вперті, вони люблять дітей і стають добрими мамами, а чоловіка шукають надійного. До святої звертаються у щирій молитві, щоб вона допомогла у навчанні, і неодмінно дякують за успіхи.

Привітання у віршах та листівки з іменинами Тетяни

Листівки для привітання Тетяни

***

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснювались завжди!

Тетянам - найкращі побажання

***

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.

Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

Листівки для привітання з іменинами Тетяни

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

Листівки для привітання з іменинами Тетяни

Листівки для привітання з іменинами Тетяни

***

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди і щастя,

Таня, я тобі бажаю.

Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

