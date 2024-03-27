Борщ вновь украли россияне: Клопотенко рассказал, как в Японии верят в ложь об украинском блюде

В Японии Клопотенко мечтает открыть монозаведение с борщом

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко, недавно рассказывавший о попытках отжать Житний рынок в столице Украины, сообщил, что занимается вопросом открытия украинского заведения в Японии. Он столкнулся с неприятностью, связанной с непониманием японцами того, что борщ – это традиционное украинское блюдо.

Шеф-повар на своей странице в Instagram написал, что японцы не хотят открывать монозаведение с борщом. Оказывается, у них "распространено мнение, что борщ это русское блюдо".

В Японии борщ считают русским блюдом

"Понятно, что люди будут обходить это место десятой дорогой, потому что японцы, к счастью, исторически являются русофобами. И вот, мы как будто на одной стороне баррикад, а получается какая-то дурня. И это отличный пример глубины русской пропаганды", — подчеркнул Клопотенко.

Украинский борщ

Талантливый кулинар отметил, что это значит, что нужно работать еще более упорно над популяризацией украинского мнения и украинской кухни в мире, чтобы все понимали, что такое украинская идентичность, культура, кухня и т.д.

"Упорнее контрпропагандировать. И как же хорошо, что рвения украинцам хватает", — оптимистично резюмировал Евгений.

Ранее Телеграф писал, что Евгений Клопотенко рассказывал, какие суммы получает из своего ресторанного бизнеса. По словам Евгения, в ресторанном бизнесе бывает по-разному, так что его доход может постоянно меняться. Однако в среднем, это 15-20 тысяч долларов.