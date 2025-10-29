Шоу с ракетами и фейковым окружением Покровска и Купьянска Путин намеренно делает перед встречей Трампа и Си, считает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Пафосные заявления — о "Буревестнике" с ядерным двигателем, не имеющем аналогов "Посейдоне", и о якобы "окружении украинских войск" под Купянском и Покровском — это театр.

Путин живет в созданной для себя виртуальной реальности, где ему приносят только приятные новости.

Именно поэтому он говорит о вымышленных победах, чтобы создать иллюзию "контроля и силы" перед встречей Си и Трампа. Кремль хочет показать, что все "под контролем", тогда как на самом деле РФ погрязла в войне без перспектив.

Мир больше не опасается России. Локальные движения на Донбассе ничего не меняют ни для стратегической ситуации, ни для международного восприятия.

Даже "вундервафли", которыми кичится Путин, стали поводом для насмешек, а не страха.

После четырех лет войны Путин не смог захватить Донбасс, и лжет об этом каждый год.

Его "победы" — это новые могилы, а его "ракетные достижения" — это попытка скрыть провалы на фронте. Он больше не диктует правила, а пытается не потерять сцену.

Путин и Россия – сырьевой придаток Китая.

Источник: публикация Андрея Коваленко