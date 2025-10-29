В Покровске подняли флаг России, Путин заявил об окружении. Что там происходит на самом деле

Для реализации плана по окружению защитников Покровска РФ стянула туда 11 тысяч военнослужащих

Ситуация в Покровске непростая – небольшие группы российских военных начали просачиваться в город и пытаться закрепиться. Одна из таких групп прицепила российский триколор на стеллу на въезде в Покровск, чтобы сделать вид, будто оккупанты контролируют город.

Что нужно знать:

Оккупанты просачиваются в Покровск, враг нацепил на стеллу свой триколор

Провисело знамя РФ недолго — его ликвидировали наши защитники

Россияне сконцентрировали 11 тысяч военных, чтобы окружить Покровск

Российские Telegram-каналы публикуют видео с триколором на стелле Покровска. Однако они почему-то не показывают продолжение истории — как российскую "тряпку" снесли со стеллы.

В Telegram-канале Deep State показали, как российский флаг был ликвидирован из стеллы Покровска "российская тряпка как появилась — так и исчезла", констатировали аналитики. Российский триколор на стелле "Покровск" был обнаружен примерно в 9:40 и уже в 10:40 был уничтожен.

Стелла "Покровск" на карте

Путин заявил об окружении Сил обороны в Покровске и Купянске

Глава России Владимир Путин заявил, что украинские военные якобы "заблокированы" и "находятся в окружении" в Покровске и Купянске. Лидер Кремля цинично добавил, что "политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, находящихся в окружении". Как известно, Путин часто использует ложь как оружие, чтобы деморализовать украинцев.

Россия, по его словам, якобы готова пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону "окружения". Однако, лицемерно добавил Путин, РФ якобы переживает, чтобы Киев "не устроил провокаций", когда СМИ будут находиться там. Как правило, РФ заранее пытается обвинить Украину в том, что планирует сделать сама. Путин добавил, что Россия якобы готова прекратить боевые действия "в зоне окружения" пока там будут представители СМИ.

Ситуация в Покровске 29 октября — что известно

Ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает стягивать туда пехоту. Сейчас Покровск является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще много позиций Сил Обороны, тогда как севернее железной дороги просочилось немало российских военных, пишет Deep State. По данным аналитиков, враг имеет продвижение.

Фронт в районе Покровска на карте

Продвижение врага в Покровске

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины проинформировали, что пытаясь окружить наши войска в Покровске, россияне задействовали около 11 тысяч человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтрироваться в город, преследуют цель продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Вероятный план россиян по окружению защитников Покровска

Всего в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил около 27 тыс. человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов. Защитники Покровской агломерации продолжают оборонную операцию, — говорится в сообщении

За последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ИИ ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 ранены. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов. Кроме того, уничтожена техника врага – один бронетранспортер, три боевых машины пехоты, три автомобиля, один мотоцикл.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Покровске. Нехватка человеческих ресурсов в украинских передовых бригадах облегчила российским войскам выявление и использование пробелов в обороне.