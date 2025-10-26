В Кремле заявляют об "окружении" украинских войск: что говорят в Генштабе ВСУ

Российские военные заявляют об окружении более 10 тысяч бойцов украинской армии в Купянске и Покровске, в Генштабе ВСУ признают, что ситуация на фронте сложная

Глава Кремля Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления войсками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отрапортовал российскому президенту об "окружении" украинских войск.

На Купянском направлении, за словами россиян, в окружении якобы находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на Покровском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают в Кремле.

Что нужно знать:

В России заявляют об окружении украинских бойцов в Купянске и Покровске

Генштаб ВСУ признает, что ситуация сложная, однако окружения не подтверждает

Силы обороны продолжают наносить урон противнику

Герасимов доложил Путину, что российские войска якобы завершили окружение частей ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой области в составе 31 батальона.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

Также в своем докладе Герасимов отметил, что ВС РФ якобы окружили 18 боевых батальонов в Купянске Харьковской области.

Сиуация в Купянске

Что говорят в Генштабе ВСУ

Военнослужащий ВСУ со штурмовой винтовкой

Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной, подчеркивают в Генштабе. ВС РФ преобладают в количестве личного состава, увеличивая наступательные усилия. В свою очередь подразделения Сил обороны Украины продолжают вести оборонные, а также поисково-ударные и штурмовые действия, нанося врагу значительные потери.

По состоянию на 26 октября украинские бойцы освободили 185,6 км, и зачистили 243,8 км территории Покровского района Донецкой области.

Бойцы украинских подразделений, выполняющих боевые задания на подступах к городу Покровск, ежедневно осуществляют комплексные мероприятия по стабилизации обстановки, отмечают в ГШ ВСУ. Однако противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА.

Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке прекращаются путем контрдиверсионных мероприятий. Украинские защитники, как отмечается, выполняют задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен российских оккупантов, которые пытаются инфильтрироваться через наши боевые порядки, используя численное преимущество.

Боец ВСУ с позывным "Бахмутский демон" утверждает, что на Покровском направлении в последнее время стало женщин-"штурмовичек".

Ситуация в Покровске

В самом городе на улицах происходят бои. Некоторые группы россиян, засевших в домах, наивно предполагают, что их не будут оттуда выбивать, отмечает украинский боец.

В свою очередь в 116 механизированной бригаде показали неудачную попытку россиян прорваться ночью на мотоциклах в сторону Купянска.

Отмечается, что операторы ударных дронов качественно отработали по "гонщикам". Подтвержденные потери противника составили пять единиц техники и 8 штурмовиков.

Напомним, еще в конце сентября "Телеграф" писал о том, что Купянск в Харьковской области стал закрытым на въезд для всех, кроме военных.