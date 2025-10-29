Шоу з ракетами і фейковим оточенням Покровська і Купʼянська Путін навмисно робить перед зустріччю Трампа і Сі, вважає керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Пафосні заяви — про "Буревестник" з ядерним двигуном, "Посейдон", що "не має аналогів", і про нібито "оточення українських військ" під Куп’янськом і Покровськом — це театр.

Путін живе у створеній для себе віртуальній реальності, де йому приносять лише "приємні новини".

Саме тому він говорить про вигадані перемоги, щоб створити ілюзію "контролю й сили" перед зустріччю Сі та Трампа. Кремль хоче показати, що все "під контролем", тоді як насправді РФ загрузла у війні без перспектив.

Світ більше не боїться Росії. Локальні рухи на Донбасі нічого не змінюють — ні для стратегічної ситуації, ні для міжнародного сприйняття.

Навіть "вундервафлі", якими хизується Путін, стали приводом для насмішок, а не страху.

Після чотирьох років війни Путін не зміг захопити Донбас, і бреше про це щороку.

Його "перемоги" — це нові могили, а його "ракетні досягнення" — це спроба приховати провали на фронті. Він більше не диктує правила, а лише намагається не втратити сцену.

Путін і Росія — сировинний придаток Китаю.

Джерело: допис Андрія Коваленка