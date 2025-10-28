О Покровске, новых самолетах, отоплении и не только. Зеленский вышел с новыми заявлениями

Глава государства рассказал о текущем положении дел в разных сферах

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами и высказался по актуальным для Украины вопросам. Речь шла о фронте, оружии, дипломатии, отопительном сезоне и т.д.

Что нужно знать:

Глава государства рассказал, сколько россиян прорвались на территорию Покровска и что там происходит

Оценил риски нового наступления врага на Сумщине и Харьковщине

Украина планирует получить до 250 новых самолетов и наращивает производство собственного оружия

О Покровске

Покровск остается главной целью россиян, заявил Зеленский. В разных локациях города фиксируют примерно 200 российских военных. Когда враг открывает огонь, его обнаруживают и уничтожают.

Операции в Доброполье и Покровске дали значимые потери РФ. По восточному фронту взято 2200 пленных – это за более чем 6 месяцев 2025 года… Возле Покровска наращиваем группировку для обороны, Покровск – главная цель россиян… Как только они вылезают, как только есть огневое применение "русскими" с той или иной точки – их находят и уничтожают, Владимир Зеленский

Об успехах Сил Обороны и угрозе наступления врага на Сумщине и Харьковщине

Сумское направление – наши немного продвинулись, 700 метров. Незначительное движение, но оно есть, Владимир Зеленский

Президент добавил, что наступление врага на Сумщине и Харьковщине маловероятно. У россиян нет достаточных сил, они перебазируют усилия на Покровск.

О производстве и применении собственного оружия и защите от "шахедов"

Президент заявил, что до конца года в Украине планируют производить 500-800 дронов-перехватчиков в сутки. При этом существует нехватка операторов для таких дронов. Зеленский подчеркнул, что иногда "Шахеды" представляют большую угрозу, чем баллистические и крылатые ракеты.

Также Зеленский сказал, что 90-95% дальнобойных поражений врага Украина производит оружием собственного производства. По его словам, из дальнобойного оружия Европы Украина применяет "только Storm Shadow в нормальном количестве и меньшем SCALP".

О результатах ударов по энергетической сфере России и последствиях санкций США

В результате украинских атак россияне потеряли 22-27% производства топлива. Украина продолжит работу по ударам по энергетической сфере РФ.

Президент добавил, что по предварительным оценкам, санкции США против РФ сократят доходы Москвы на 5 млрд долларов ежемесячно.

Новые самолеты для Украины

Украина планирует получить до 250 новых самолетов. Это Gripen, F-16 и Rafale, Владимир Зеленский

По словам главы государства, Украина ведет переговоры со Швецией, Францией и США. Gripen приоритетны благодаря дешевому обслуживанию и удобству в применении вооружения.

Когда у нас еще не было F-16, мы уже начали находить инструменты, как применять западное оружие на наших украинских самолетах советского производства. Это отнимало у нас месяцы, мы не могли применять имеющиеся ракеты, потому что не было таких подвесов ... Так вот насчет Gripen — на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина – ракеты и другое оружие – это все можно туда прицепить, Владимир Зеленский

О мирных переговорах

Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства… Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна, Владимир Зеленский

Об отопительном сезоне

Зеленский заявил, что отопительный сезон в Украине начнется 28 октября. Он добавил, что Украина уже нашла около 70% необходимых средств на импорт газа.