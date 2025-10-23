"Настолько ненавидит украинцев, что…". Политолог назвал две причины, почему Путин не может остановиться

Галлямов не исключает, что это повлияло на отмену встречи с Трампом

Глава России Владимир Путин хорошо демонстрирует президенту США Дональду Трампу и всему миру, что он не собирается останавливаться. Особенно красноречиво об этом свидетельствуют удары по детскому саду в Харькове и атаки на энергетику Украины.

Об этом пишет политолог Аббас Галлямов. По его словам, Трампу так и не удалось "укротить Путина", но еще не все потеряно. Однако встречу в Будапеште отменили.

Что нужно знать:

Путин продолжает войну и террористические атаки по двум причинам

Глава России не хочет помощи от США в решении войны в Украине

Трамп отложил встречу с Путиным, которую планировал в Венгрии

Как пишет Галлямов, есть два возможных мотива российского лидера, которые мешают ему договариваться с США. Уже сейчас хорошо видно, как Трамп, настаивая на компромиссе, ничего не получает. Москва все больше демонстрирует свою не готовность к миру.

"Путин мечтает, чтобы Трамп отстал от него примерно так, как он отстал от Канады или забыл о Гренландии. Добиться этого российскому президенту было бы гораздо проще, если бы он прекратил обстреливать украинские города и минимизировал количество жертв среди мирных жителей", — говорит политолог.

Ведь в таком случае внимание мира и СМИ не было бы столь сильно приковано к Украине. Ведение боевых действий без террористических атак по мирному населению довольно быстро исчезает со страниц медиа, а значит и исчезло бы давление на Трампа. Пока же наоборот это давление на главу Белого дома только растет, потому что Путин продолжает убивать гражданских и детей.

Последствия удара по детскому саду в Харькове

Галлямов назвал две причины, почему Путин так действует:

Первая — глава Кремля не в состоянии приказать военным скорректировать обстрелы. Он боится вмешиваться в работу военной машины, ведь она и так едва дышит.

"Президент опасается истерической реакции типа "ну тогда сам воюй!" Пока что военные хотя бы частично воспринимают войну как свое собственное дело, "дело чести", но внутренне они уже надломились и ждут лишь повода, чтобы снять с себя ответственность за результат, переложив его на плечи политического руководства. Мол, если вы не даете нам возможность воевать вовсю, то и за отсутствие успеха не спрашивайте", — объясняет политолог.

Второй вариант – ненависть. По словам Галлямова, нельзя исключать, что Путин настолько ненавидит украинцев, что не может остановиться.

"Узнавая каждое утро о новых жертвах, он довольно улыбается, и это позволяет ему хоть как-то примириться с тем, что победы как не было, так и нет. Оба варианта — не в пользу Путина", — добавляет политолог.

Он также частично опровергает версию, что якобы Россия бьет по гражданским, не позволяя Украине перебросить ПВО ближе к фронту. Но если бы это действительно было так, атаки не происходили по жилым домам, больницам или детским садикам. Эти факторы видит и понимает Трамп, который пока не может по-настоящему договориться с Путиным.

