Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и самое главное (обновляется)

Было пять волн атак

Израиль в ночь на 13 июня нанес авиационные удары по Ирану. Были атакованы объекты ядерной программы Ирана и военные базы, ликвидирован начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана и еще несколько высокопоставленных военных. Иран угрожает ответными ударами.

"Телеграф" следит за развитием событий в режиме онлайн. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция, получившая название "Народ как лев", направлена на "устранение иранской угрозы самому существованию Израиля". По его словам, она продлится "столько дней, сколько нужно". В израильской армии операцию охарактеризовали как превентивную, точечную, комбинированную и основанную на высококачественной разведке.

8:50 Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать себя и Израиль, если Иран предпримет ответные действия. Центральное командование США находится в состоянии повышенной боевой готовности.

8:30 Воздушные силы Израиля показали кадры подготовки и вылета некоторых самолетов для нанесения ударов по Ирану. Более 200 машин приняли участие в пяти волнах атаки. Первые удары парализовали системы ПВО Ирана, чтобы следующие самолеты могли продолжать работу. Армия Израиля сообщила, что Иран запустил сотню дронов в сторону Израиля.

8:00 ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию начальника штаба Вооруженных сил Ирана, командующего Корпусом стражей исламской революции и командующего чрезвычайными ситуациями Ирана.

"Сегодня Иран как никогда близок к получению ядерного оружия. Оружие массового уничтожения в руках иранского режима – это экзистенциальная угроза для Израиля и серьезная опасность для всего мира. Государство Израиль не позволит режиму, целью которого является его уничтожение, получить такое оружие", — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Министр обороны Израиля объявил режим чрезвычайного положения в стране. Армия Израиля распространила экстренное предупреждение об отмене учебы, работы предприятий и собраний по всему Израилю. ЦАХАЛ объявил мобилизацию резервистов.

Армия Израиля заявила, что более 200 боевых самолетов атаковали более 100 целей по всему Ирану. В частности, ядерные объекты в разных районах.

Иранская сторона заявила, что в результате израильских ударов погибли:

начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана — генерал-майор Мохаммад Багери

командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами

бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани

президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи

руководитель кафедры ядерной инженерии в иранском университете Абдольхамид Минучехр

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подтвердил, что в результате атак погибли несколько военных командиров и ученых. Он пригрозил Израилю "строгим наказанием", а также "горькой и болезненной судьбой".

Государственный секретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что его страна знала об атаках Израиля, но участия в них не принимала. Он также предостерег Тегеран от атаки на военные базы США в регионе.