"Самый больший успех" Трампа. Что сейчас происходит в Газе и сколько пленных уже освобождено

Президент США уже прибыл в Израиль

В рамках действующего мирного соглашения между ХАМАСом и Израилем были освобождены двадцать израильских заложников. Такой прогресс президент США Дональд Трамп уже назвал самым большим "успехом" за политическую карьеру.

Что нужно знать:

8 октября стало известно о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС

Израилю уже вернули первых семь пленных

Трамп возлагает большие надежды на мирный план между странами

Визит Трампа в Израиль.

Во время своего визита в Кнессети Трампа заявил, что война в Газе наконец-то завершилась. По его словам, ХАМАС придерживается плана разоружения.

"Это большой и прекрасный день. Новое начало", — заявили Трамп.

Напомним, что в рамках договоренностей боевики должны передать тела 26 погибших, а Израиль взамен освободит около 2000 палестинских заключенных.

Освобождение пленных

UPD: Только что ХАМАС передал вторую группу израильских заложников из 13 человек представителям Красного Креста.

Как пишет The Times of Israel, 13 октября в Секторе Газа ХАМАС освободил семь заложников. Их передали представителю Красного Креста. Остальных 13 человек освободят в 10:00 по местному времени.

"В список входят те же 20 заложников, имена которых уже были предоставлены Израилю ранее в рамках переговоров и подтверждены для освобождения в рамках соглашения, касающегося живых заложников", — говорится в материале.

Передача пленных Красному Кресту

Известно, что в список не попали похищенный солдат Тамир Нимроди и гражданин Непала Бипин Джоши. Среди освобожденных Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор и Омри Миран. В сети уже появилось первые фото пленников.

Шесть освобожденных заложников ХАМАС

20 пленных, которых передадут Израилю

Трамп о завершении войны между Израилем и ХАМАС

По словам Трампа, мирное соглашение по Газе "может стать величайшим делом, в котором я когда-либо участвовал". Об этом он сказал на борту президентского самолета, следовавшего в Израиль, пишет Axios.

UPD: Дональд Трамп уже прибыл в Израиль, его борт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. В Израиле он встретится с премьером Биньямином Нетаньяху. Трамп также будет присутствовать на саммите в Египте по урегулированию войны в Газе.

На фоне его приезда на пляже в Тель-Авиве появился гигантский знак с приветствием и благодарностью американскому президенту, а на постройках в Иерусалиме разместили большие баннеры в его честь.

Как Трампа встретили в Израиле

Трамп по дороге к самолету

Президент США убежден, что предложенное им мирное соглашение положит конец войне и многочисленным жертвам. Их количество, по данным контролируемого ХАМАСом министерства здравоохранения Газы, составляет более 67 тысяч палестинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тысячи палестинцев уже возвращаются в Сектор Газа. Камеры зафиксировали настоящую толпу на пути в Газу.