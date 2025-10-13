"Самый больший успех" Трампа. Что сейчас происходит в Газе и сколько пленных уже освобождено
Президент США уже прибыл в Израиль
В рамках действующего мирного соглашения между ХАМАСом и Израилем были освобождены двадцать израильских заложников. Такой прогресс президент США Дональд Трамп уже назвал самым большим "успехом" за политическую карьеру.
Что нужно знать:
- 8 октября стало известно о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС
- Израилю уже вернули первых семь пленных
- Трамп возлагает большие надежды на мирный план между странами
Визит Трампа в Израиль.
Во время своего визита в Кнессети Трампа заявил, что война в Газе наконец-то завершилась. По его словам, ХАМАС придерживается плана разоружения.
"Это большой и прекрасный день. Новое начало", — заявили Трамп.
Напомним, что в рамках договоренностей боевики должны передать тела 26 погибших, а Израиль взамен освободит около 2000 палестинских заключенных.
Освобождение пленных
UPD: Только что ХАМАС передал вторую группу израильских заложников из 13 человек представителям Красного Креста.
Как пишет The Times of Israel, 13 октября в Секторе Газа ХАМАС освободил семь заложников. Их передали представителю Красного Креста. Остальных 13 человек освободят в 10:00 по местному времени.
"В список входят те же 20 заложников, имена которых уже были предоставлены Израилю ранее в рамках переговоров и подтверждены для освобождения в рамках соглашения, касающегося живых заложников", — говорится в материале.
Известно, что в список не попали похищенный солдат Тамир Нимроди и гражданин Непала Бипин Джоши. Среди освобожденных Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор и Омри Миран. В сети уже появилось первые фото пленников.
Трамп о завершении войны между Израилем и ХАМАС
По словам Трампа, мирное соглашение по Газе "может стать величайшим делом, в котором я когда-либо участвовал". Об этом он сказал на борту президентского самолета, следовавшего в Израиль, пишет Axios.
UPD: Дональд Трамп уже прибыл в Израиль, его борт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. В Израиле он встретится с премьером Биньямином Нетаньяху. Трамп также будет присутствовать на саммите в Египте по урегулированию войны в Газе.
На фоне его приезда на пляже в Тель-Авиве появился гигантский знак с приветствием и благодарностью американскому президенту, а на постройках в Иерусалиме разместили большие баннеры в его честь.
Президент США убежден, что предложенное им мирное соглашение положит конец войне и многочисленным жертвам. Их количество, по данным контролируемого ХАМАСом министерства здравоохранения Газы, составляет более 67 тысяч палестинцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что тысячи палестинцев уже возвращаются в Сектор Газа. Камеры зафиксировали настоящую толпу на пути в Газу.