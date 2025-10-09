Действительно конец? Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного соглашения, Трамп подтвердил

Окончательную договоренность стороны, как предполагается, подпишут 9 октября в Египте

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о первом этапе мирного плана, который предложил президент США Дональд Трамп. Это означает, что должно произойти освобождение заложников боевиками и отведение военных Израиля на заранее согласованную линию.

Что нужно знать:

ХАМАС и источники в правительстве США подтвердили предварительное подписание соглашения

Окончательно соглашение будет подписано 9 октября во время встречи в Египте, предполагают СМИ

В США считают, что это фактически окончание войны в секторе Газа

Первым о договоренности сообщил сам Трамп в собственной социальной сети Truth Social. Со стороны ХАМАСа подтверждение поступило через издание Al Mayadeen, также о заключении первого этапа соглашения сообщили американские СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве США.

"С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана… Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью", — написал Трамп в сообщении.

Допускается, что полноценное соглашение будет подписано уже 9 октября в Египте, где представители ХАМАС и Израиля ведут переговоры. 11 октября ХАМАС должен освободить всех заложников. Боевики, кстати, подтвердили заключение соглашения, заявив, что высоко ценят усилия Трампа и посредников: Катара, Египта и Турции.

"Мы объявляем о достижении соглашения, предусматривающего прекращение войны в секторе Газа, вывода оккупационных войск, поставок гуманитарной помощи и обмен пленными… Мы призываем президента Трампа, страны-гаранты соглашения, а также все арабские, исламские и международные стороны заставить оккупационное правительство полностью выполнить условия соглашения", — сказано в сообщении.

Один из чиновников США сказал американскому изданию Axios, что война в Секторе Газа фактически завершена. Планируется, что под гарантии Трампа сначала будут выведены 70% военных Израиля, а затем и остальные. А ХАМАС освободит заложников через трое суток после того, как кабинет министров в Израиле одобрит соглашение. Сейчас в руках боевиков находится 48 израильских заложников, 20 из которых все еще живы. В обмен будут освобождены 250 палестинцев, которые отбывают в Израиле пожизненное и более 1700 палестинцев, задержанных с 7 октября 2023 года.

Война в Газе и мирный план Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп 28 сентября представил новый план урегулирования конфликта в Газе израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Лидер Израиля согласился поддержать это соглашение. Она предполагает прекращение почти двухлетнего противостояния в Секторе Газа, освобождение заложников и постепенное выведение израильских войск. Что входит в план Трампа:

прекращение огня и обмен пленными;

освобождение израильских заложников и палестинских заключенных;

вывод израильской армии из анклава поэтапно;

разоружение структур ХАМАС;

создание временного правительства под эгидой международной организации

До этого 17 сентября Израиль начал наземную операцию в городе Газа. По меньшей мере, две дивизии израильской армии вошли в Газу, чтобы победить террористическую группировку ХАМАС и полностью поставить анклав под контроль Израиля.