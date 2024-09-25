Уже не законсервируешь: в Украине почти вполовину подорожали баклажаны

Кое-где ценник вырос на 10 гривен

Местами на украинских рынках выросли цены на баклажаны. Эксперт связывает это с завершением сезона уборки продукции с почвы.

Как говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", сейчас производители начали переходить к уборке урожая баклажанов из теплиц. В то же время, на стоимость также повлияли уменьшение площадей для посева культуры и аномальная жара, которая была в середине лета.

"По сравнению с прошлыми годами такое колебание типично для этого сезона, однако теперь оно более выражено. Сезон грунтовых баклажанов практически завершен, и теперь на рынке будут доминировать тепличные овощи, традиционно более дорогие", — резюмировала она.

Цены на баклажаны в Украине.

По словам Попович, за прошедшую неделю стоимость этого овоща на оптовом львовском рынке "Шувар" выросла на 47,6%, то есть с 21 до 31 гривны.

В то же время в "Varus" сейчас 1 килограмм баклажанов стоит 16,90 гривны.

"ЭкоMarket" предлагает баклажан 1 кг по цене 36,90 грн.

У "Сільпо" ценник на баклажан стоит 30 гривен за кило.

Тем временем "Novus" баклажан "граффити" продает по 99 гривен за килограмм, а обычные баклажаны — по 39,99 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из салатных овощей на 150% дороже, чем в прошлом году.